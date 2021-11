Ligue A (H) : Narbonne signe une sixième victoire de rang, Nantes et Tourcoing retrouvent le sourire

Nantes et Tourcoing stoppent l'hémorragie

VOLLEY - LIGUE A (H) / 8EME JOURNEE

Vendredi 19 novembre 2021



Samedi 20 novembre 2021

Cette équipe de Narbonne est sur un nuage. Tours, le deuxième du classement (les Tourangeaux se déplaceront à Plessis-Robinson samedi) excepté, toutes les équipes qui ont croisé la route des Narbonnais depuis le début de la saison, ont mordu la poussière. Paris comme les autres. En déplacement chez le leader vendredi soir pour le compte de la 8eme journée de Ligue A masculine, les Parisiens ont reçu une petite correction (25-22, 25-23, 23-25, 25-14), même s'ils ont su contester la domination des locaux le temps d'un set en début de match. En attendant le résultat du TVB samedi, Narbonne conserve la première place et signe une sixième victoire de rang qui lui permet de poursuivre son impressionnante série.Un peu plus bas dans le classement, le quatrième Sète va bien également. L'Arago a confirmé vendredi en s'imposant là aussi 3 sets à 1 (20-25, 25-21, 25-21, 26-24), chez le mal classé Nice (12eme) son succès de la semaine dernière à domicile contre Tourcoing. Un match qui n'a visiblement pas trop marqué les esprits côté nordistes, dans la mesure où le dixième du classement, pourtant mal parti dans cette rencontre, a su relever la tête dans le derby contre Cambrai (19-25, 25-21, 25-22, 25-22). Il faut dire que Tourcoing restait sur trois défaites de suite et avait grand besoin de réagir. Après deux revers consécutifs, Nantes, 7eme, avait également à coeur de se reprendre. Il y est parvenu face à Toulouse sur le parquet de Spacer's déjà battus lors de la dernière journée.- Paris : 3-1 (25-22, 25-23, 23-25, 25-14)Nice -: 1-3 (25-20, 21-25, 21-25, 24-26)Toulouse -: 1-3 (21-25, 25-21, 22-25, 26-28)- Cambrai : 3-1 (19-25, 25-21, 25-22, 25-22)19h00 : Plessis-Robinson - Tours20h00 : Chaumont - Poitiers20h00 : Montpellier - Cannes