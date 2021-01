Ligue A (H) : Montpellier s'impose à Tours et prend les commandes

Montpellier, nouveau leader

VOLLEY - LIGUE A (H) / 7EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Mardi 15 décembre 2020

Mardi 5 janvier 2021

Dimanche 17 janvier 2021

Mardi 19 janvier 2021

Reporté à une date ultérieure

Tours, uniquement battu à Cannes depuis le début de la saison, contre Montpellier, défait à deux reprises mais qui restait sur dix victoires sur ses onze dernières sorties (contre neuf sur ses dix derniers matchs pour le TVB). Le match en retard de la 7eme journée proposé par la Ligue A masculine mardi soir dans l'Indre-et-Loire à huis clos avait tout d'une finale avant l'heure. Cette affiche mettant face à face les deux équipes au meilleur rendement depuis le début de la saison a tenu toutes ses promesses, notamment au niveau du suspense, insoutenable.Le début de rencontre, totalement à l'avantage des Tourangeaux d'Artur Udrys (20 points) ne laissait pourtant pas présager d'un tel dénouement., alors intouchables. Les Héraultais et Nicolas Le Goff, éteint pendant deux manches mais déchaîné ensuite (10 points), ont alors sonné la révolte. Comme Tours pendant deux sets, ils ont alors fait pratiquement cavalier seul, pour égaliser logiquement à deux manches partout et s'offrir un cinquième set décisif.Le dernier protagoniste de ce choc qui en méritait bien le nom. Et si la belle série de Tours s'arrête, celle des Montpelliérains, en revanche, continue. En récompense, les visiteurs du soir s'installent même dans le trône de leader, un point devant Narbonne. Une très belle opération.Ajaccio -: 2-3 (24-26, 25-23, 23-25, 29-27, 13-15)Sète -: 0-3 (18-25, 20-25, 22-25)- Cambrai : 3-0 (25-20, 34-32, 26-24)Tours -: 2-3 (25-18, 25-20, 19-25, 20-25, 13-15)Poitiers - ToulouseParis - ChaumontNice - Tourcoing