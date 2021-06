Ligue A (H) - Montpellier : Lyneel a signé !

Un nouvel international français rentre au bercail ! Après Nicolas Le Goff (Montpellier), Kevin Tillie (Tours) ou encore Antonin Rouzier (Le Plessis-Robinson), c’est Julien Lyneel qui a décidé de revenir en France, en signant à Montpellier, le club de sa ville natale, où il a disputé les six premières années de sa carrière professionnelle (2009-2015). Le réceptionneur-attaquant international français, âgé de 31 ans avait quitté la Ligue A il y a six ans pour aller jouer en Pologne, en Italie et en Chine. Il jouait cette saison à Vibo Valentia, en Calabre, et a été éliminé en quarts de finale des play-offs.

Lyneel : "Je veux encore jouer plusieurs saisons"

« Je suis vraiment super content de revenir !, s'est réjoui le joueur sur le site de son futur club. Je savais dans un coin de ma tête que je reviendrais un jour à Montpellier. Et je pense que c’est le bon moment de revenir. Le covid et les blessures m’ont fait réfléchir et cela m’a donné envie de rentrer et de retrouver la famille et mon club. Cela fait un moment qu’on en parle avec le Président Jean-Charles Caylar. Je le connais depuis très longtemps et on a toujours gardé contact. Et il me demande à chaque intersaison quand est-ce que je revenais. Et depuis que je suis rentré sur Montpellier pour me soigner en fin d’année dernière, on en parlait plus souvent, et on évoquait la saison prochaine et cela s’est fait naturellement. En France, je ne me voyais pas revenir ailleurs qu’à Montpellier. Ce n’est pas boucler la boucle, je veux encore jouer plusieurs saisons. Après plusieurs années à l’étranger, entre la Chine, la Pologne et l’Italie, les étés avec l’équipe de France, je ne suis jamais chez moi. Et j’avais ce besoin de retrouver une vie sociale "normale". Et en plus, Montpellier a un projet sportif ambitieux." Cette saison, le club héraultais a été éliminé en demi-finale des play-offs par Chaumont, et Julien Lyneel espère bien lui faire franchir un cap supplémentaire. Mais en attendant de retrouver son club de cœur, Lyneel a trois gros événements à disputer avec l'équipe de France d'ici la mi-septembre : la Ligue des Nations, les Jeux Olympiques et l'Euro.