Ligue A (H) : Le Goff revient en France

Cinq ans après avoir quitté le championnat de France et Montpellier, Nicolas Le Goff va faire son retour en Ligue A… à Montpellier. Le central de 28 ans a signé pour les deux prochaines saisons (plus une en option) avec le club actuellement deuxième du championnat, comme il l’a confié à L’Equipe. « J'avais très envie de revenir. Cela fait maintenant sept ans que je suis parti. J'ai enchaîné l'Allemagne, la Turquie, l'Italie et à nouveau l'Allemagne. Si on ajoute à cela les étés avec l'équipe de France, je ne suis jamais chez moi. À 28 ans, je commençais à avoir envie de passer du temps avec mes proches, mes amis et ma famille, que je vois trop peu. Cela fait un moment que j'en parle avec mon agent (David Botrel). Cela ne veut pas dire que, dans deux ans, je ne repartirai pas. Mais là, tout de suite, c'est ce dont j'avais envie », explique l’international français.

Trois clubs depuis son départ

Après avoir disputé ses quatre premières saisons professionnelles à Montpellier, le natif de Paris a pris la direction de Berlin en 2015, puis a changé de club chaque été : Istanbul en 2016, Latina (Italie) en 2017 et retour à Berlin en 2018. Avec le club allemand, il a remporté deux Coupes d’Allemagne (2016, 2020) et la Coupe de la CEV (2016). Berlin était également largement en tête du championnat avant l’interruption de la saison pour cause de coronavirus.