Ligue A (H) : L'AS Cannes aurait eu gain de cause, les play-offs chamboulés ?

Les affiches des quarts de finale de la Ligue A masculine vont-elles être modifiées ? Alors que la première des cinq manches doit avoir lieu ce vendredi, une décision de la Commission Fédérale d’Appel (CFA) pourrait changer la donne et provoquer de l’irritation dans le petit monde du volleyball hexagonal. Champion de France en titre, l’AS Cannes a terminé la saison régulière à la dernière place, ayant perdu les points inscrits lors de la phase retour pour raisons administratives. En effet, les Dragons n’ont pas enregistré à temps leurs recrues hivernales Aleksa Batak et Roland Jimenez. Contestant cette décision, le club cannois a utilisé toutes les voies de recours possible mais la Ligue Nationale de volleyball (LNV) a refusé la conciliation auprès du Comité National Olympique et Sportif Français, le cas étant alors renvoyé à la CFA. Cette dernière, selon les informations de RMC Sport, a communiqué sa décision tard ce mardi et, en attendant une officialisation par la LNV, elle n’est pas sans conséquences. En effet, si l’AS Cannes a bien eu match perdu sur tapis vert pour les cinq rencontres disputées avant le 4 février dernier, le club cannois a pu récupérer les résultats des rencontres disputées à partir de cette date.

L’AS Cannes satisfait, certains clubs beaucoup moins

Or, dans ce lot de matchs, on retrouve une victoire au tiebreak des Dragons face à Nice. Indirectement concerné par cette décision, ce dernier perd des points au classement de la saison régulière et voit son classement final modifié. Ayant initialement terminé devant Tourcoing pour un point, les Niçois reculent d’un rang et vont ainsi changer d’adversaires. Alors qu’ils devaient affronter Chaumont, c’est Tours qui devrait être leur rival en quarts de finale de la Ligue A masculine. Dans une déclarations recueillie par RMC Sport, le président de l’AS Cannes Jérôme Rousselin a salué une « sage décision qui préserve l’équité sportive et préserve l’intérêt d’un sport sain et de l’esprit olympique ». Or, plusieurs clubs de l’élite ne sont pas du même avis, se montrant très critique à l’encontre d’une LNV où règne l’« amateurisme ». Alors que la Commission Sportive de la LNV doit statuer en urgence afin de tirer les conséquences de cette décision fédérale, certains clubs pourraient ne pas en rester là, avec des recours devant le CNOSF voire une saisine de la justice qui sont envisagées. Après une phase finale de la Coupe de France en mode accéléré, la fin de saison nationale pourrait être la cible de remous.