Ligue A (H) : Cannes stoppe la série noire contre Ajaccio, Rennes n'est plus leader

Cannes stoppe l'hémorragie, Rennes perd sa première place sans jouer. Fortunes diverses vendredi pour deux des premiers acteurs au menu de la 20eme journée de Ligue A masculine. Sur le terrain, tout d'abord, les Cannois ont mis fin à une série de huit défaites consécutives face à Ajaccio. Les Azuréens, qui n'avaient plus battu les Ajacciens depuis plus de cinq ans, se sont imposés au tie-break (25-20, 21-25, 28-26, 37-39, 15-7) à domicile en match avancé. Les Cannois reviennent du même coup à une longueur au classement de leur adversaire du soir. Un classement qui n'est plus dominé par Rennes mais par Tours. Paradoxalement, aucune des deux équipes n'a encore joué lors de cette 20eme journée débutée vendredi soir. Malheureusement pour les Bretons, des irrégularités financières leur ont occasionné une pénalité de trois points, plus deux avec sursis. En première instance, ce sont même cinq points fermes qui avaient été infligés aux Rennais, qui s'en sortent finalement pas si mal.



VOLLEY - LIGUE A HOMMES / 20EME JOURNEE

Vendredi 7 février 2020

AS Cannes - Ajaccio : 3-2 (25-20, 21-25, 28-26, 37-39, 15-7)



Samedi 8 février 2020

18h00 : Paris - Rennes

19h30 : Sète - Tourcoing

20h00 : Chaumont - Poitiers

20h00 : Montpellier - Tours

20h00 : Narbonne - Tours



Dimanche 9 février 2020

17h00 : Nantes-Rezé - Nice