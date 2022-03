Ligue A (H) : Cannes sévèrement sanctionné

Le champion de France de volley a la gueule de bois. Victorieux en finale en fin de saison dernière, mettant fin à une hégémonie longue de trois années consécutives de Tours au sommet de la Ligue A masculine, Cannes déchante cette saison. Plongés dans les bas-fonds du championnat avec 14 points en dernière positions, les Dragons ont appris une très mauvaise nouvelle, noircissant encore davantage leur horizon déjà bien nébuleux. La Ligue Nationale de Volley a retranché sept unités au bilan déjà maigre des Cannois. La lanterne rouge ne compte donc plus que sept points, soit douze de moins que Poitiers, 11eme et avant-dernier.



L'origine de cette sanction vient d'un retard des dirigeants azuréens quant à la qualification d'un nouveau joueur. En se renforçant avec l'arrivée du Serbe Aleksa Batak, en provenance du Mladi Radnik Pozarevac (Serbie), durant le mois de décembre, l'AS Cannes disposait d'un délai de quatre semaines pour transmettre à la LNV les documents relatifs à la mise en conformité de la situation de cette recrue. Or, dans un procès-verbal d'une réunion de la Commission Sportive, la Ligue déplore des retards quant à la fourniture de l'autorisation de travail (2 février) et du titre de séjour (4 février). La date butoir était fixée au 25 janvier.

D'autres clubs impactés par cette décision

Par conséquent, les cinq rencontres auxquelles Aleksa Batak a pris part entre le 29 décembre 2021 et le 22 janvier 2022 ont été déclarées perdues sur tapis vert. Les Cannois ont donc perdu les matchs en question 3-0 avec le score de 25-0 pour chaque set. Une sanction dont l'impact sur la saison des Dragons ne se ressentira absolument pas car ceux-ci étaient d'ores et déjà condamnés à disputer les play-downs au terme de la phase régulière. En revanche, les équipes initialement battues par Cannes et finalement victorieuses sur tapis vert empochent des points importants. C'est le cas de Narbonne qui se retrouve propulsé devant Montpellier (5eme) et à égalité avec Chaumont et Sète en seconde position. Un peu plus bas dans la hiérarchie, Nantes revient également à une petite longueur de Paris, 8eme et dernier qualifié virtuel pour les phases finales.