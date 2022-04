Ligue A (F/Quarts de finale retour) : Direction le dernier carré pour Le Cannet, Mulhouse, Terville Florange et le RC Cannes

Un match d’appui ne sera finalement pas nécessaire. Les matchs retour des quarts de finale de la Ligue A féminine ont vu les résultats de la première manche être confirmés. Premier de la saison régulière, le Volero Le Cannet n’a pas laissé Marcq-en-Barœul espérer inverser la tendance. Les coéquipières d’Heidy Casanova Alvarez (21 points) ont très vite pris les commandes pour remporter le premier set mais les Nordistes, devant leur public, ont réagi pour recoller à une manche partout après avoir fait la course en tête de bout en bout. La réaction du Cannet a été immédiate et, grâce notamment à dix points de suite, le club azuréen a repris la main. Dos au mur, Christelle Tchoudjang Nana (20 points) et Marcq-en-Barœul se sont accrochées. Mais, après avoir manqué deux balles d’égalisation à deux manches partout, elles ont fini par céder (17-25, 25-17, 15-25, 25-27). Pour une place en finale, Le Cannet retrouvera Terville Florange. Après leur net succès à domicile face à Nantes lors du match aller, les Mosellanes a récidivé en Loire-Atlantique mais ça n’a pas été simple. En effet, les joueuses de Cyril Ong, emmenées par Tessa Grubbs (15 points), n’ont jamais coupé leur effort sans que cela soit couronné de succès. Souvent malmenées, les coéquipières de Taylor Mims (21 points) ont toujours su retomber sur leurs pieds pour aller chercher une deuxième victoire en autant de matchs (23-25, 24-26, 26-28) pour assurer leur qualification.

Le RC Cannes a fait mentir la hiérarchie et affrontera Mulhouse

La seule surprise vis-à-vis de la hiérarchie établie par la saison régulière, est la qualification du RC Cannes. Après être allé chercher la victoire à l’aller sur le parquet de Venelles, les coéquipières de Claire Felix (19 points) ont confirmé au Palais des Victoires. Dominatrice, menant au score de bout en bout, les Cannoises ont aisément remporté le premier set mais les joueuses de la banlieue d’Aix-en-Provence, sous l’impulsion d’Amélie Rotar (14 points) ont rendu la pareille lors d’un deuxième set à sens unique. La réponse du RC Cannes a été immédiate avec, là-aussi, une manche largement dominée. Devant réagir à tout prix, les joueuses de Venelles ont bien démarré le quatrième set mais n’ont su résister que durant les huit premiers échanges. A partir de là, les Cannoises se sont envolées vers la victoire et la qualification (25-17, 18-25, 25-16, 25-16). Dans le dernier carré, leur adversaire sera Mulhouse, deuxième de la saison régulière. Les tenantes du titre n’ont pas tremblé sur le parquet de Saint-Raphaël. Si les Varoises ont bien lancé le match, les Alsaciennes ont ensuite pris les commandes pour aller chercher le premier set. Un scenario qui s’est répété dans la deuxième manche, avec les coéquipières de Lisa Arbos (16 points) qui ont une nouvelle fois cédé au dernier moment. Le troisième set a été en deux temps, avec tout d’abord Saint-Raphaël qui a fait la course en tête avant de voir les coéquipières d’Amanda Coneo Cardona (16 points) inverser la tendance et s’envoler vers la victoire (23-25, 21-25, 23-25) et la qualification.



VOLLEY - LIGUE A (F) / QUARTS DE FINALE RETOUR

Mercredi 13 avril 2022

Marcq-en-Barœul (8) - Le Cannet (1) : 1-3 (17-25, 25-17, 15-25, 25-27) >>> Le Cannet qualifié (2-0)

Nantes (5) - Terville Florange (4) : 0-3 (23-25, 24-26, 26-28) >>> Terville Florange qualifié (2-0)

Saint-Raphaël (7) - Mulhouse (2) : 0-3 (23-25, 21-25, 23-25) >>> Mulhouse qualifié (2-0)

RC Cannes (6) - Venelles (3) : 3-1 (25-17, 18-25, 25-16, 25-16) >>> Le RC Cannes qualifié (2-0)



DEMI-FINALES

Le Cannet (1) - Terville Florange (4)

Mulhouse (2) - RC Cannes (6)