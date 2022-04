Ligue A (F/Quarts) : Cannes surprend Aix

Au lendemain de la Ligue A masculine, ce sont les play-offs de Ligue A féminine qui ont débuté ce samedi, avec des quarts de finale au meilleur des trois matchs. Et trois rencontres sur quatre ont respecté la logique. A commencer par Le Cannet, premier de la saison régulière, qui a signé une quinzième victoire toutes compétitions confondues, en battant Marcq-en-Baroeul sur le score de 3-0 en 1h05. Les Azuréennes n'ont été menées qu'une seule fois dans ce match, à 1-0 dans le deuxième set, et ont remporté le troisième sur le score de 25-8 en finissant par un 9-0 ! Michaela Mlejnkova a grandement contribué à ce succès, avec 14 points (6pts pour Orle et Yllescas côté nordiste). Mulhouse, deuxième de la saison régulière, n'a pas connu beaucoup plus de difficultés, face à St-Raphaël. Les championnes de France en titre se sont imposées en trois sets et 1h13, face à des Varoises qui ont mené jusqu'à 6-5 dans le deuxième set et 10-9 dans le troisième, mais n'ont pas tenu la distance. Silke Van Avermaet finit avec 18 points Mulhouse et Laura Milos avec 11 pour les Varoises.

Cannes pourra conclure mercredi

Dans l'affiche la plus serrée sur le papier, entre le quatrième Terville-Florange et le cinquième Nantes, il n'y a pas eu photo non plus. Les Mosellanes l'ont emporté en trois sets et 1h17, en accélérant notamment en fin de deuxième manche alors que le score était de 23-23, pour l'emporter 25-23. Taylor Mims a marqué 21 pour le TFOC alors que les 13 points de Tesa Grubbs n'ont pas suffi aux Nantaises. La seule surprise de la soirée est venue d'Aix-Venelles, où les Aixoises, troisièmes de la saison régulière, se sont inclinées en quatre sets contre les Cannoises, sixièmes. Le RC Cannes de Carli Snyder aurait même pu gagner plus vite car il a eu une balle de match à 24-25 dans la troisième manche. Olga Trach a dû se contenter de 11 points pour Aix, qui devra absolument gagner le Match 2 mercredi, sous peine d'être déjà en vacances.



LIGUE A (F) / QUARTS DE FINALE

Match 1 - Samedi 9 avril 2022

Terville-Florange (4) - Nantes (5) : 3-0 (25-13, 25-23, 25-22) >>> Terville-Florange mène 1-0

Le Cannet (1) - Marcq-en-Baroeul (8) : 3-0 (25-16, 25-16, 25-8) >>> Le Cannet mène 1-0

Mulhouse (2) - St-Raphaël (7) : 3-0 (25-12, 25-18, 25-21) >>> Mulhouse mène 1-0

Aix-Venelles (3) - Cannes (6) : 1-3 (17-25, 22-25, 27-25, 14-25) >>> Cannes mène 1-0



>>> Les quarts de finale se déroulent au meilleur des trois matchs avec Matchs 1 et Match 3 éventuel sur le terrain du mieux classé à l’issue de la saison régulière.