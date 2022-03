Ligue A (F/Matchs en retard) : Succès de Venelles et Chamalières

VOLLEY - LIGUE A (F) / MATCHS EN RETARD

Mercredi 2 mars 2022



Ce mercredi représentait une session de rattrapage pour quatre équipes de Ligue A féminine de volley. En match en retard de la 18eme journée, Venelles a fini par venir à bout de Béziers en cinq manches, au terme d'une rencontre on ne peut plus indécise. Hormis dans la quatrième manche, bouclée sur le score de 18-25, les deux équipes ont toujours été séparées de deux points seulement.. Venelles, 6eme au classement, engrange un second succès consécutif, portant à sept son nombre de victoires lors des neuf dernières rencontres disputées. Béziers en revanche n'y arrive plus avec cette 4eme contre-performance d'affilée, scotchant les Héraultaises à la 7eme place.L'autre match en retard de Ligue A du jour a vu Chamalières s'imposer en cinq manches également dans la salle de Marcq-en-Barœul (2-3). Une victoire au courage pour les Panthères pourtant menées 0-2 dans le Nord. Les joueuses du Massif Central ont eu un déclic leur permettant de renverser leur hôte du jour. Une performance annonciatrice d'une belle fin de saison ? Le redressement au classement de Chamalières au bénéfice de cette seconde victoire consécutive rapproche, l'ultime billet octroyant un accès aux phases finales de fin de saison. Quant à Marcq-en-Barœul, 10eme, la sonnette d'alarme est tirée car il s'agit du 5eme revers en six rencontres de championnat pour les Louves. Décevant pour ce club aspirant à s'immiscer dans le tableau des phases finales.- Béziers : 3-2 (24-26, 27-25, 25-23, 18-25, 18-16)Marcq-en-Barœul -: 2-3 (25-20, 25-22, 22-25, 23-25, 13-15)