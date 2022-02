Ligue A (F/Matchs en retard) : Mulhouse et Vandoeuvre déroulent

Vandoeuvre peut toujours croire aux play-offs

Comme la Ligue A masculine, la Ligue A féminine mettait en partie son calendrier à jour ce mardi, avec deux matchs en retard des 15eme et 16eme journées.Le premier set a été très accroché et les Biterroises menaient encore jusqu'à 21-22, puis Mulhouse est repassé devant mais a dû attendre sa sixième balle de set pour empocher la manche. Dans la deuxième, Béziers a tenu jusqu'à 18-16, mais a craqué en fin de set, pour le perdre de cinq points. Le troisième set a également été riche en suspense, avec des Héraultaises qui ont mené jusqu'à 22-23, ont sauvé deux balles de match à 24-23 et 25-24, avant de craquer à 26-25. Kimberly Drewniok a grandement contribué à ce succès alsacien, avec 19 points, alors que les 19 points de Bianca Cugno n'ont pas suffi à Béziers.Dans l'autre match de la soirée, Vandoeuvre-lès-Nancy, onzième, est allé gagner chez son poursuivant direct, Chamalières, en trois sets et 1h24 de jeu : 18-25, 23-25, 24-26. Les Lorraines ont renversé les Auvergnates dans le premier set, en le remportant de sept points après avoir été menées de trois unités. Dans le deuxième, c'est encore Chamalières qui a le mieux commenté (6-4), puis a laissé son adversaire passer devant avant de mener 23-22, mais Vandoeuvre a mieux fini la manche, avec un 3-0.. Emily Thater termine avec 11 points pour les Lorraines, qui reviennent à trois points du Top 8, alors que Diaris Ramos Perez a marqué 8 points pour les Auvergnates, solidement accrochées à la douzième place.Evreux -: 2-3 (25-27, 22-25, 26-24, 25-25-17, 11-15)Marcq-en-Baroeul -: 1-3 (25-20, 22-25, 22-25, 14-25)Vandoeuvre-lès-Nancy -: 1-3 (22-25, 25-21, 28-30, 17-25)- France Avenir 2024 : 3-1 (25-23, 21-25, 25-20, 25-15)- Chamalières : 3-0 (25-23, 25-19, 25-11)- Béziers : 3-0 (30-28, 25-20, 27-25)Aix-Venelles - Le Cannet- France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-13, 25-12)Terville Florange -: 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 15-25)Paris Saint-Cloud -: 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)RC Cannes -: 0-3 (17-25, 20-15, 21-25)Chamalières -: 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)Saint-Raphaël - EvreuxLe Cannet - Mulhouse