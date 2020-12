Ligue A (F/matchs en retard) : Le patron, c'est Béziers

La Ligue A féminine de volley mettait une partie de son calendrier à jour ce mardi, avec trois matchs au programme. Et notamment le choc entre Nantes et Béziers, comptant pour la 8eme journée. Les Biterroises sont allées s'imposer 3-0 en Loire-Atlantique, si bien qu'elles reviennent en tête du classement, à égalité de points (20) avec leurs adversaires du soir, et le même bilan de sept victoire pour une seule défaite. Béziers s'est imposé 25-21, 25-17, 25-19 en 1h15 dans un match à sens unique, où Malina Terrell a inscrit 14 points et Dayana Segovia et Bianca Farriol 12 points chacune. Carli Snyder et Lauren Schad ont été limitées à 10 points chacune côté nantais. A la troisième place du classement, on retrouve Mulhouse, qui compte un point de moins mais a encore un match en retard à disputer. Les Alsaciennes sont allées s'imposer 3-1 à Paris-Saint-Cloud (13eme) en match en retard de la 11eme journée.

Boonstra, 29 points pour rien

Chaque équipe a remporté un set 25-23, puis Mulhouse a fait la différence en gagnant les deux suivants 25-23, 25-20, pour s'imposer finalement en 1h40. Jelena Novakovic a marqué 14 points pour Mulhouse, alors que l'énorme performance de Paula Boonstra, auteure de 29 points, et donc presque un tiers des points de son équipe, n'a pas suffi aux joueuses de la capitale. Enfin, dans un autre match en retard de la 8eme journée, Le Cannet a fait respecter la logique en l'emportant contre Chamalières (14eme). Les Azuréennes se sont imposées 3-0 (25-22, 25-11, 25-18) en 1h23 pour décrocher leur quatrième victoire en huit matchs. Natalya Mammadova finit avec 16 points pour Le Cannet et Nana Tchoudjang 12 pour Chamalières.



VOLLEY / LIGUE A (F) / MATCHS EN RETARD

8eme journée

Nantes - Béziers : 0-3 (21-25, 17-25, 19-25)

Le Cannet - Chamalières : 3-0 (25-22, 25-11, 25-18)



11eme journée

Paris-Saint-Cloud - Mulhouse : 1-3 (23-25, 25-23, 23-25, 20-25)