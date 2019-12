Ligue A (F/J9) : Vandoeuvre et Saint-Raphaël rattrapent le temps perdu

En raison des inondations dans les Alpes-Maritimes et le Var les 23 et 24 novembre, les matchs Mougins - Vandoeuvre-les-Nancy et Saint-Raphaël - Pays d'Aix-Venelles n'avaient pas pu être disputés. Ce mardi, le calendrier a été remis à jour, et ce sont les Lorraines et les Varoises qui en ont profité. Vandoeuvre (6eme) est allé s'imposer 3-0 à Mougins (13eme) : 25-17, 25-19, 25-20 en 1h10. Anna Haak a inscrit 14 points pour les Meurthe-et-Mosellanes et Pauline Martin 7 pour les Azuréennes. De son côté, Saint-Raphaël (9eme) a dominé Pays d'Aix-Venelles (7eme) 25-23, 25-21, 25-23 en 1h16, grâce notamment aux 14 points de Lara Davidovic (18pts pour Monika Salkute du côté des Provençales).



LIGUE A (F) / 9EME JOURNEE

Samedi 23 novembre 2019

France Avenir 2024 - Marcq-en-Baroeul : 0-3 (19-25, 15-25, 17-25)

Paris-Saint-Cloud - Mulhouse : 0-3 (16-25, 16-25, 17-25)

Terville-Florange - Cannes : 0-3 (23-25, 18-25, 19-25)

Béziers - Nantes : 2-3 (25-21, 19-25, 25-22, 24-25, 19-21)



Mardi 3 décembre

Le Cannet - Chamalières : 3-0 (25-22, 25-20, 25-19)



Mardi 17 décembre 2019

Mougins - Vandoeuvre-les-Nancy : 0-3 (17-25, 19-25, 20-25)

Saint-Raphaël - Pays d'Aix-Venelles : 3-0 (25-23, 25-21, 25-23)