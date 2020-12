Ligue A (F/J8) : Le RC Cannes a eu chaud, Venelles retrouve le sourire

Une semaine après avoir vu Béziers faire chuter Nantes et avant le match de Mulhouse face à Mougins, tant Venelles que le RC Cannes se sont rapprochés du podium en Ligue A féminine. A l’occasion de leur déplacement sur le parquet de Vandoeuvre Nancy, les joueuses d’Alessandro Orefice ont su mettre un terme à leur série de quatre défaites consécutives en championnat. Dominatrices dès les premiers échanges, les coéquipières de Laura Künzler (17 points) ont remporté sans coup férir la première manche avant de récidiver dans la deuxième. Le troisième set, pour sa part, a vu les Lorraines et Maja Burazer (18 points) se réveiller et faire la course en tête avant de voir Venelles accélérer dans le « money time » et faire la différence (18-25, 20-25, 26-28).

Le RC Cannes vainqueur dans la douleur

Pour les Cannoises, qui restaient sur trois victoires de suite, il n’était pas question de retomber dans leurs travers face à Marcq-en-Baroeul. Pourtant, pendant les deux premières manches, ce sont bien les coéquipières de Karolina Goliat (22 points) qui ont fait la pluie et le beau temps sur le parquet pour mener deux sets à rien en moins d’une heure. Dès lors, les protégées de Filippo Schiavo se sont rebellées et, emmenés par Micaya White (22 points) ont inversé le sens de la rencontre pour s’imposer au tiebreak (22-25, 17-25, 25-23, 25-20, 15-12). Avec ces succès, Venelles revient à trois points du podium contre quatre pour le RC Cannes. Malgré une manche remportée sur le parquet de Paris Saint-Cloud, France Avenir 2024 s’est incliné pour la dixième fois en dix matchs (25-13, 19-25, 25-14, 25-18). Terville Florange, pour sa part, est allé chercher un succès à Istres (23-25, 17-25, 22-25), qui s’incline pour la quatrième fois de suite.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 8EME JOURNEE

Mardi 1er décembre 2020

Nantes - Béziers : 0-3 (21-25, 17-25, 19-25)

Le Cannet - Chamalières : 3-0 (25-22, 25-11, 25-18)



Mardi 8 décembre 2020

Paris Saint-Cloud - France Avenir 2024 : 3-1 (25-13, 19-25, 25-14, 25-18)

RC Cannes - Marcq-en-Barœul : 3-2 (22-25, 17-25, 25-23, 25-20, 15-12)

Istres - Terville Florange : 0-3 (23-25, 17-25, 22-25)

Vandoeuvre Nancy - Venelles : 0-3 (18-25, 20-25, 26-28)



Mercredi 9 décembre 2020

20h00 : Mulhouse - Mougins