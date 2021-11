Ligue A (F/J8) : Le Cannet toujours invaincu, Mulhouse enchaîne

Cannes rechute

VOLLEY - LIGUE A FEMININE / 8EME JOURNEE

Mercredi 10 novembre 2021

Et de huit ! Ce mercredi soir, à l'occasion de la 8eme journée de la Ligue A de volley féminin, le club du Cannet a enregistré une huitième victoire en autant de rencontres déjà disputées, cette fois à domicile et plus précisément contre la formation de Chamalières. Un nouveau succès acquis en trois sets, pour la quatrième fois de la saison (3-0 (25-18, 25-21, 26-24))., jusqu'à compter huit longueurs d'avance (21-13, 22-14, 23-15), pour finir par définitivement stabiliser ce set à +7 (25-18). Dans la deuxième manche, cette fois, les visiteuses n'ont pas réussi à prendre, une seule petite fois, la main. Le Cannet a donc fait cavalier seul, avec une avance maximale qui a même atteint les +11 (20-9), avant donc d'être de +4, au final (25-21). Enfin, dans la troisième et dernière manche, cette fois, Chamalières a longtemps fait la course en tête. Mais, malgré une balle de match ratée, les leaders incontestées du classement du championnat de France de volley féminin ont donc fini par avoir le dernier mot (26-24).Cette soirée de mercredi a également été plus que bonne pour leurs dauphines. En effet, Mulhouse, qui n'a perdu qu'une petite rencontre cette saison, a enchaîné avec une quatrième victoire de rang, cette fois à domicile et contre le club de Nantes, troisième de ce même classement. Un nouveau succès acquis en quatre sets, comme lors de ses trois précédentes sorties (3-1 (25-14, 28-26, 16-25, 25-13)).Alors que les Caennaises menaient pourtant deux sets à zéro, elles ont été renversées par Paris-Saint-Cloud, cinquième (2-3 (25-20, 25-18, 14-25, 22-25, 13-15)). Sixième du classement, Venelles a été autoritaire contre Marcq-en-Barœul (3-0 (25-21, 25-19, 26-24)). De son côté, Saint-Raphaël s'est imposé à Evreux (1-3 (25-18, 19-25, 18-25, 20-25)). Victoire également pour Terville-Florange contre Vandœuvre-Nancy (3-1 (18-25, 25-15, 25-13, 25-22)). Enfin, Béziers a pris le dessus sur la lanterne rouge France Avenir 2024 (0-3 (15-25, 13-25, 18-25)).- Vandœuvre-Nancy : 3-1 (18-25, 25-15, 25-13, 25-22)Evreux -: 1-3 (25-18, 19-25, 18-25, 20-25)France Avenir 2024 -: 0-3 (15-25, 13-25, 18-25)- Chamalières : 3-0 (25-18, 25-21, 26-24)- Nantes : 3-1 (25-14, 28-26, 16-25, 25-13)RC Cannes -: 2-3 (25-20, 25-18, 14-25, 22-25, 13-15)- Marcq-en-Barœul : 3-0 (25-21, 25-19, 26-24)