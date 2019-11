Ligue A (F/J8) : Béziers perd du terrain, Mulhouse toujours invaincu

L’emprise de Mulhouse sur la Ligue A féminine est toujours plus nette. Les Alsaciennes, à l’occasion de la réception de Terville Florange, ont signé leur huitième succès de la saison en huit matchs disputés. Grâce notamment aux 23 points de Laëtitia Moma Bassoko, Mulhouse s’est largement imposé sur son parquet, ne laissant que la deuxième manche à leurs adversaires (25-22, 21-25, 25-18, 25-13). Un succès qui leur permet de conserver cinq points d’avance sur Nantes, qui n’a pas fait de détail face à Mougins (25-7, 25-15, 25-10) en s’appuyant sur les 12 points de Katharina Schwabe. Derrière le duo de tête, ça se resserre nettement.

Béziers voit le RC Cannes revenir

En effet, Béziers est tombé sur le parquet du RC Cannes (25-21, 28-26, 22-25, 25-20) qui revient à une longueur de sa victime du soir, désormais troisième du classement. Le Cannet, vainqueur à Marcq-en-Baroeul (22-25, 25-18, 17-25, 11-25) en profite également pour réduire son retard sur le podium à deux longueurs et efface ainsi sa défaite concédée à domicile face aux Cannoises. Facile vainqueur d’une pâle équipe de Paris Saint-Cloud (22-25, 25-19, 25-14, 25-9), Vandoeuvre-Nancy ne laisse pas Venelles, tombeur de France Avenir 2024 ce vendredi en ouverture, s’échapper en milieu de classement. Dans le duel de bas de tableau entre Chamalières et Saint-Raphaël, les Varoises se sont imposées à l’extérieur (25-20, 23-25, 25-21, 22-25, 10-15) et se rapprochent à deux longueurs de leurs victimes du soir.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 8EME JOURNEE

Vendredi 15 novembre 2019

Venelles - France Avenir 2024 : 3-0 (25-10, 25-21, 25-13)



Samedi 16 novembre 2019

RC Cannes - Béziers : 3-1 (25-21, 28-26, 22-25, 25-20)

Marcq-en-Baroeul - Le Cannet : 1-3 (22-25, 25-18, 17-25, 11-25)

Vandoeuvre-Nancy - Paris Saint-Cloud : 3-1 (22-25, 25-19, 25-14, 25-9)

Chamalières - Saint-Raphaël : 2-3 (25-20, 23-25, 25-21, 22-25, 10-15)

Mulhouse - Terville Florange : 3-1 (25-22, 21-25, 25-18, 25-13)

Nantes - Mougins : 3-0 (25-7, 25-15, 25-10)