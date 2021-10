Ligue A (F/J6) : Vainqueur du RC Cannes, Le Cannet affirme sa domination

Le Cannet confirme sa domination sur la Ligue A féminine. Les joueuses de Lorenzo Micelli ont profité de la réception du RC Cannes dans l’affiche de clôture de la 6eme journée pour conserver leur invincibilité et creuser l’écart au classement du championnat. Remportant cinq des six premiers points, les coéquipières de Tessa Polder (15 points) ont donné le ton de la rencontre. Sans forcer, les Cannettanes ont pris jusqu’à huit points d’avance mais conclure le premier set n’a pas été aussi simple. Les Cannoises ont mis toutes leurs forces dans la bataille et, grâce à un 7-2, elles ont pu revenir à seulement deux longueurs. Toutefois, le Voléro a fini par faire la décision. La deuxième manche a vu les deux formations s’échanger à cinq reprises la tête au tableau d’affichage mais sans qu’aucune équipe ne puisse prendre plus de trois points d’avance. Un dernier coup de collier avec un 9-1 a toutefois permis au Cannet de faire le break dans cette rencontre.

Le Cannet n’a pas laissé le RC Cannes se relancer

Dos au mur, les protégées de Filippo Schiavo ont réagi à l’entame de la troisième manche, prenant immédiatement trois points d’avance avant d’en compter jusqu’à cinq. Toutefois, les coéquipières de Carli Snyder (24 points) ont connu un trou d’air qui a permis au Cannet de revenir à un point puis de passer légèrement devant. Mais les Cannoises ont remis de l’intensité pour remporter les quatre derniers points de la manche et garder espoir d’inverser la tendance. Mais cette manche perdue a été un avertissement bien reçu par les joueuses du Cannet. Si ces dernières ont abandonné le commandement le temps d’une poignée de points, elles ont su reprendre l’ascendant pour conclure cette rencontre avant le tiebreak, empochant le dernier set avec six points d’avance (25-22, 25-18, 21-25, 25-19). Avec cette victoire, Le Cannet compte désormais quatre points d’avance sur Mulhouse et cinq sur Nantes qui s’installent sur le podium au détriment du RC Cannes, battu pour la deuxième fois de suite.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 6EME JOURNEE

Samedi 30 octobre 2021

France Avenir 2024 - Nantes : 1-3 (18-25, 30-28, 18-25, 17-25)

Evreux - Béziers : 2-3 (17-25, 25-19, 21-25, 25-10, 9-15)

Saint-Raphaël - Mulhouse : 1-3 (25-23, 27-29, 21-25, 17-25)

Marcq-en-Barœul - Vandœuvre-Nancy : 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-22)

Chamalières - Paris-Saint-Cloud : 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)

Venelles - Terville-Florange : 3-0 (25-19, 25-17, 25-21)



Dimanche 31 octobre 2021

Le Cannet - RC Cannes : 3-1 (25-22, 25-18, 21-25, 25-19)