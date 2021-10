Ligue A (F/J6) : Nantes et Mulhouse s'installent provisoirement sur le podium

Avant le duel des leaders, les poursuivants ont mis la pression. En effet, alors que la 6eme journée de Ligue A féminine se conclura ce dimanche par le choc entre Le Cannet et le RC Cannes, le champion de France en titre a confirmé qu’il avait son mot à dire. En déplacement à Saint-Raphaël, Mulhouse a tout d’abord laissé échapper le premier set avant de serrer le jeu et signer un deuxième succès consécutif, le cinquième en six matchs (25-23, 27-29, 21-25, 17-25). Nantes a également su s’installer entre Cannettanes et Cannoises. En déplacement à Albi pour y affronter France Avenir 2024, les Nantaises ont eu besoin de quatre manches pour s’imposer (18-25, 30-28, 18-25, 17-25) et prendre provisoirement la troisième place du classement. Paris-Saint-Cloud aurait pu faire de même mais les Franciliennes ont nettement chuté sur l parquet de Chamalières (25-19, 21-25, 25-18, 25-15), qui signe un deuxième succès de suite.

Evreux perd encore du terrain

Une victoire qui permet aux joueuses du Puy-de-Dôme de laisser derrière elles au classement Evreux. Les Normandes se sont inclinées pour la cinquième fois en six journées à l’occasion de la réception de Béziers. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup durant la rencontre mais ce sont les Angels qui ont su faire la différence durant le tiebreak pour enchaîner un deuxième succès de suite (17-25, 25-19, 21-25, 25-10, 9-15). Un deuxième moitié de tableau qui a vu Terville-Florange s’incliner pour la troisième fois de suite et en trois manches sèches lors de son déplacement à Venelles (25-19, 25-17, 25-21). Marcq-en-Barœul, pour sa part, a signé un deuxième succès de suite aux dépens de Vandœuvre-Nancy (25-20, 25-23, 20-25, 25-22), qui laisse passer une occasion de remonter au classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 6EME JOURNEE

Samedi 30 octobre 2021

France Avenir 2024 - Nantes : 1-3 (18-25, 30-28, 18-25, 17-25)

Evreux - Béziers : 2-3 (17-25, 25-19, 21-25, 25-10, 9-15)

Saint-Raphaël - Mulhouse : 1-3 (25-23, 27-29, 21-25, 17-25)

Marcq-en-Barœul - Vandœuvre-Nancy : 3-1 (25-20, 25-23, 20-25, 25-22)

Chamalières - Paris-Saint-Cloud : 3-1 (25-19, 21-25, 25-18, 25-15)

Venelles - Terville-Florange : 3-0 (25-19, 25-17, 25-21)



Dimanche 31 octobre 2021

17h00 : Le Cannet - RC Cannes