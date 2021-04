Ligue A (F/J30) : Une dernière sortie victorieuse pour Mulhouse et Nantes

Une dernière victoire pour la route ! C’est ce que les joueuses de Mulhouse ont dû se dire avant leur dernière sortie de la saison en Ligue A féminine. Les championnes de France, sur leur parquet, ont conclu l’exercice 2020-2021 par un succès aisé face à Istres. Chahutées en début de match, les joueuses de François Salvagni ont haussé le ton en milieu de première manche avec un 8-0 qui leur a permis de s’échapper pour remporter le set de douze longueurs. La deuxième manche a d’abord été timidement en faveur d’Istres mais les coéquipières de Mary-Kate Marshall (11 points) ont petit-à-petit baissé de pied, encaissant un 8-1. Revenues par deux fois à deux points, elles ont fini par céder. Les Mulhousiennes, emmenées par Laëtitia Moma Bassoko (20 points) ont été derrière au score pendant l’entame du troisième set avant, là-aussi, de signer une série de six points pour reprendre la main et aller chercher la victoire (25-13, 25-21, 25-21), leur 27eme en 28 rencontres.

Nantes sérieux jusqu’au bout

Si la troisième place du classement derrière Mulhouse et Béziers était déjà assurée, les joueuses de Nantes se devaient de terminer cette saison sur une bonne note. Face à Saint-Raphaël, les joueuses de Cyril Ong ont suivi la feuille de route avec une première manche menée de bout en bout malgré la résistance des Varoises, emmenées par leur capitaine Lara Davidovic (22 points). Un scenario qui s’est reproduit quasiment à l’identique dans le deuxième set, permettant au club de Loire-Atlantique de faire le break. Toutefois, les Raphaëloises ne voulaient pas conclure leur saison sans combattre et, inversant la tendance dans le troisième set, ont su recoller mais Nantes n’avait pas en tête de laisser la soirée se poursuivre trop longtemps. Les coéquipières de Carli Snyder (29 points) ont alors repris leur marche en avant pour sceller le sort du match (25-16, 25-19, 21-25, 25-20) pour un 21eme succès cette saison. Venelles, pour sa part, a fait un pas de plus vers la septième place du classement en profitant de France Avenir 2024 pour signer ne nette victoire en quatre manches (25-18, 25_19, 24-26, 25-17).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 30EME JOURNEE

Mercredi 21 avril 2021

Mulhouse - Istres : 3-0 (25-13, 25-21, 25-21)

Nantes - Saint-Raphaël : 3-1 (25-16, 25-19, 21-25, 25-20)

Venelles - France Avenir 2024 : 3-1 (25-18, 25_19, 24-26, 25-17)



Reportés à une date ultérieure

Vandœuvre-Nancy - Marcq-en-Barœul

Mougins - Chamalières

Paris-Saint-Cloud - Terville-Florange

Béziers - Le Cannet



Exempt : RC Cannes