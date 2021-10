Ligue A (F/J3) : Trois de chute pour Béziers, battu par Paris-Saint-Cloud

Le très mauvais début de saison de Béziers se confirme. Les Angels, sur leur parquet, ont concédé face à Paris-Saint-Cloud un troisième revers en trois journées. Si les Parisiennes ont démarré fort la rencontre, les Biterroises se sont accrochés pour même passer devant d’un point après 21 échanges. Après une série de six points consécutifs pour Paris-Saint-Cloud, Béziers a répondu avec un 5-0 pour revenir à hauteur mais le jeu du chat et de la souris entre les deux formations a fini par tourner en faveur des joueuses de la Capitale, qui ont tout de même dû sauver une balle de set contre elles. Les coéquipières d’Elina Rodriguez (25 points) sont alors totalement passées à côté du deuxième set. Jamais en mesure de prendre l’avantage au score, elles ont subi le jeu des Biterroises qui ont compté jusqu’à neuf points d’avance. La timide réaction parisienne n’a pas permis de changer la donne et les Angels ont ainsi pu revenir à une manche partout avec sept points d’avance.

Paris-Saint-Cloud a mieux géré les moments chauds

Mais cette rencontre de clôture de la 3eme journée de Ligue A féminine s’est jouée sur des détails. Après un chassé-croisé, Béziers a pris l’avantage dans la troisième manche, menant de quatre points. Mais les coéquipières de Bianca Farriol (15 points) ont une nouvelle fois cédé après avoir manqué une balle de set pour se retrouver menées deux manches à une. Le scenario du quatrième set a été un peu différent car Paris-Saint-Cloud a très tôt pris l’avantage au score mais sans jamais pouvoir aller plus loin que cinq points d’écart. A l’orgueil, les Biterroises sont revenues à un point en sauvant trois balles de match mais la quatrième a été la bonne (24-26, 25-18, 24-26, 23-25). Un deuxième succès de suite qui permet à Paris-Saint-Cloud de remonter au septième rang quand Béziers reste englué en bas de tableau, avec les deux autres équipes à trois défaites en trois journées, Evreux et Chamalières.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 3EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

RC Cannes - Evreux : 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)



Samedi 16 octobre 2021

Saint-Raphaël - Terville-Florange : 2-3 (25-22, 20-25, 25-11, 19-25, 12-15)

Marcq-en-Baroeul - Mulhouse : 2-3 (25-21, 16-25, 15-25, 25-15, 13-15)

Chamalières - Nantes : 0-3 (16-25, 22-25, 24-26)

France Avenir 2024 - Vandoeuvre-les-Nancy : 0-0 (18-25, 17-25, 16-25)



Dimanche 17 octobre 2021

Le Cannet - Venelles : 3-1 (23-25, 25-17, 25-19, 25-19)



Mardi 19 octobre 2021

Béziers - Paris-Saint-Cloud : 1-3 (24-26, 25-18, 24-26, 23-25)