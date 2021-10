Ligue A (F/J3) : Mulhouse et Terville-Florange rejoignent Cannes

Si Cannes reste leader de Ligue A, avec neuf points, Mulhouse et Terville-Florange ne sont pas loin (8 et 7 points), car ils ont également remporté leur troisième victoire en trois matchs de Ligue A. Les Alsaciennes, championnes de France en titre, sont allées s'imposer au tie-break ce samedi à Marcq-en-Baroeul : 25-21, 16-25, 15-25, 25-15, 13-15 en 2h01. Elles ont bien maîtrisé le dernier set, où elles ont mené à partir de 7-7. Amanda Coneo Cardona a dominé son sujet, en marquant 24 points, alors qu'en face, Christelle Tchoudjang finit avec 21 points pour les Nordistes. Les Lorraines, quant à elles, se sont imposés sur le même score à St-Raphaël : 25-22, 20-25, 25-11, 19-25, 12-15 en 1h58. Dans le tie-break, les deux équipes étaient encore à égalité à 11-11, mais le TFOC s'est arraché pour l'emporter, dans le sillage d'une Taylor Mims qui finit avec 24 points (21 pour Nikki Taylor côté varois).

Nantes et Vandoeuvre déroulent

Les deux autres matchs de la soirée ont été bouclés plus rapidement. Nantes a remporté sa deuxième victoire de la saison, sur le terrain de Chamalières, la lanterne rouge, sur le score de 3-0 (16-25, 22-25, 24-26) en 1h51, grâce notamment à une grande Kanami Tashiro. Enfin, Vandoeuvre-les-Nancy a fait respecter la logique en gagnant 3-0 chez les jeunes de France Avenir 2024 : 18-25, 17-25, 16-25 en 1h27, grâce notamment aux 14 points de Diana Frankevych (11 points pour Halimatou Bah côté France Avenir). Cette journée se poursuivra dimanche avec le match entre Le Cannet et Aix-Venelles.



LIGUE A (F) / 3EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Cannes - Evreux : 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)



Samedi 16 octobre 2021

St-Raphaël - Terville-Florange : 2-3 (25-22, 20-25, 25-11, 19-25, 12-15)

Marcq-en-Baroeul - Mulhouse : 2-3 (25-21, 16-25, 15-25, 25-15, 13-15)

Chamalières - Nantes : 0-3 (16-25, 22-25, 24-26)

France Avenir 2024 - Vandoeuvre-les-Nancy : 0-0 (18-25, 17-25, 16-25)



Dimanche 17 octobre 2021

17h00 : Le Cannet - Aix-Venelles



Mardi 19 octobre 2021

20h00 : Béziers - Paris - St-Cloud