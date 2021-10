Ligue A (F/J3) : Début de saison parfait pour Cannes

Quel début de saison en fanfare pour le RC Cannes ! Le club-phare du volley féminin français au XXIeme siècle, qui n'a toutefois remporté qu'un seul titre de champion de France depuis 2015 (en 2019) a signé une troisième victoire en trois matchs ce vendredi en ouverture de la 3eme journée de Ligue A. Les Cannoises l'ont emporté 3-0 (25-19, 25-15, 25-19) en 76 minutes contre Evreux qui, de son côté, encaisse une troisième défaite en autant de rencontres. Dans le premier set, elles ont été menées jusqu'à 10-11, avant de prendre les commandes définitivement et creusé l'écart inéluctablement. Dans le deuxième, les Azuréennes ont laissé encore moins de chance aux joueuses d'Evreux, en prenant le set en main à partir de 8-8, pour compter jusqu'à dix points d'avance.

White porte Cannes

C'est dans le troisième que les Normandes ont le mieux résisté, en tenant jusqu'à 16-16, mais Cannes a accéléré en fin de match pour l'emporter avec une confortable avance. Micaya White n'a pas eu à forcer son talent et finit avec 11 points. En face, Sabine Haewegene a longtemps retardé l'échéance pour Evreux, avec 13 points, mais il y avait clairement une classe d'écart entre ces deux équipes ce vendredi. Lors de la prochaine journée, Cannes ira à Terville Florange, qui a remporté ses deux premiers matchs et joue samedi, alors qu'Evreux se rendra à Venelles.



LIGUE A (F) / 3EME JOURNEE

Vendredi 15 octobre 2021

Cannes - Evreux : 3-0 (25-19, 25-15, 25-19)



Samedi 16 octobre 2021

19h00 : St-Raphaël - Terville-Florange

19h30 : Marcq-en-Baroeul - Mulhouse

20h00 : Chamalières - Nantes

20h00 : France Avenir 2024 - Vandoeuvre-les-Nancy



Dimanche 17 octobre 2021

17h00 : Le Cannet - Aix-Venelles



Mardi 19 octobre 2021

20h00 : Béziers - Paris - St-Cloud