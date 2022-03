Ligue A (F/J26) : Le Cannet premier de la saison régulière, Marcq-en-Barœul arrache sa place en play-offs

Le Cannet n’a pas manqué sa dernière en saison régulière. Après avoir pris de l’avance sur Mulhouse lors d’un match en retard, les joueuses du Volero n’ont absolument pas tremblé à l’occasion de la réception de Paris Saint-Cloud avec deux premières manches accrochées puis les coéquipières d’Heidy Casanova Alvarez (17 points) ont déroulé pour aller chercher leur 23eme victoire en 26 journées (25-19, 25-20, 25-10). Le Cannet termine avec cinq points d’avance sur Mulhouse, qui a terminé sur un revers concédé face à Terville Florange. Après avoir recollé à une manche partout, les Alsaciennes ont cédé face à Taylor Mims (20 points) et ses coéquipières (26-24, 25-27, 25-18, 25-20). Une victoire qui permet au TFOC de terminer la saison à la quatrième place, un point derrière Venelles. Les joueuses de la banlieue d’Aix, quant à elles, n’ont pas fait de détail à l’occasion de la réception de Chamalières. Après avoir remporté le premier set, les coéquipières d’Amélie Rotar (15 points) ont déroulé leur jeu pour s’imposer sans coup férir (25-22, 25-14, 25-18).

Marcq-en-Barœul prive Béziers de play-offs

Le RC Cannes, de son côté, échoue à la sixième place avec une égalité de points avec Nantes, sa victime lors de cette 26eme journée. Les Cannoises, emmenées par Carli Snyder (12 points) et Eva Zatkovic (12 points) ont su terminer la saison régulière sur une bonne note avec un succès en trois manches sur les Nantaises (25-21, 28-26, 25-22). Saint-Raphaël, de son côté, a assuré sa place en play-offs grâce à sa courte victoire à domicile face à Béziers. Menées deux manches à rien par les Angels, les coéquipières de Laura Milos (21 points) ont su inverser la tendance pour s’imposer (22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 15-8) et arracher leur billet pour la phase finale aux dépens des Héraultaises, qui terminent neuvièmes. Le dernier billet pour les play-offs revient, en effet, à Marcq-en-Barœul. Les Nordistes, pour cela, ont aisément pris le meilleur sur France Avenir 2024 en trois manches (17-25, 20-25, 14-25). Dans un duel de bas de tableau, Vandoeuvre Nancy a conclu sa saison régulière sur une victoire à Evreux au bout du tiebreak après avoir été menées de deux manches (25-10, 25-19, 29-31, 15-25, 7-15).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 26EME ET DERNIERE JOURNEE

Samedi 26 mars 2022

Evreux - Vandoeuvre Nancy : 2-3 (25-10, 25-19, 29-31, 15-25, 7-15)

France Avenir 2024 - Marcq-en-Barœul : 0-3 (17-25, 20-25, 14-25).

Le Cannet - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-19, 25-20, 25-10)

Venelles - Chamalières : 3-0 (25-22, 25-14, 25-18)

RC Cannes - Nantes : 3-0 (25-21, 28-26, 25-22).

Saint-Raphaël - Béziers : 3-2 (22-25, 16-25, 25-19, 25-22, 15-8)

Terville Florange - Mulhouse : 3-1 (26-24, 25-27, 25-18, 25-20)



QUARTS DE FINALE

Le Cannet (1) - Marcq-en-Barœul (8)

Mulhouse (2) - Saint-Raphaël (7)

Venelles (3) - RC Cannes (6)

Terville Florange (4) - Nantes (5)



Les quarts de finale et les demi-finales se disputeront au meilleur des trois matchs avec le match aller et la belle éventuelle sur le terrain du mieux classé. La finale, quant à elle, se jouera au meilleur des cinq matchs avec les deux premiers et la belle sur le terrain du mieux classé.