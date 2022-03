Ligue A (F/J25) : Le Cannet et Mulhouse gardent le rythme, Terville Florange s'installe à la troisième place

Alors que la fin de la saison régulière s’approche, les victoires sont précieuses. Leader de Ligue A féminine, Le Cannet en est bien conscient et, en déplacement à Marcq-en-Baroeul, les joueuses de Lorenzo Micelli n’ont pas tremblé. Faisant la course en tête quasiment de bout en bout, le Voléro a aisément remporté le premier set. Sous l’impulsion d’Heidi Casanova Alvarez (18 points), Le Cannet a su répondre à une bonne entame de deuxième manche des Nordistes avant de dérouler pour faire le break. La troisième manche a été plus accrochée mais sa conclusion a été la même (22-25, 21-25, 24-26). Un résultat qui permet au Cannet de conserver la tête du classement avec un point d’avance sur Mulhouse. Les Alsaciennes, quant à elles, ont disposé de France Avenir 2024. Si les coéquipières de Yossiana Pressley (20 points) ont déroulé lors des deux premières manches, les membres du Pôle France d’Albi ont réagi, grâce notamment à Halimatou Bah (26 points) pour remporter la troisième manche. Toutefois, les Mulhousiennes ont serré le jeu pour conclure avant le tiebreak 25-20, 25-13, 21-25, 25-23).

Terville Florange sur le podium

Derrière le duo de tête, il y a du mouvement. Nantes a, en effet, perdu sa troisième place. Les protégées de Cyril Ong ont été dominées sur leur parquet par Venelles. Pourtant, ce sont bien les coéquipières de Sanja Gommans (14 points) qui ont pris le match par le bon bout avec le gain de la première manche. Toutefois, les joueuses de la banlieue d’Aix ont inversé la tendance. Remportant sans coup férir les trois manches suivantes, les coéquipières d’Amélie Rotar (21 points) s’imposent (25-13, 18-25, 22-25, 22-25) et reviennent à deux points des Nantaises. Ces dernières voient également Terville Florange passer devant. En déplacement à Béziers, les joueuses de Romain Pitou ont réalisé une performance de tout premier ordre. Après avoir remporté les deux premiers sets, les coéquipières de Taylor Mims (15 points) ont connu un moment de flottement avec la perte de la troisième manche. Elles se sont toutefois reprises pour sceller le sort du match (17-25, 15-25, 25-22, 18-25). Saint-Raphaël, pour sa part s’est incliné sur le parquet de Paris Saint-Cloud (24-26, 25-20, 25-19, 25-21).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 25EME JOURNEE

Vendredi 18 mars 2022

Vandoeuvre-lès-Nancy - RC Cannes : 3-2 (25-20, 25-20, 17-25, 20-25, 15-10)



Samedi 19 mars 2022

Nantes - Venelles : 1-3 (25-13, 18-25, 22-25, 22-25)

Béziers - Terville-Florange : 1-3 (17-25, 15-25, 25-22, 18-25)

Marcq-en-Baroeul - Le Cannet : 0-3 (22-25, 21-25, 24-26)

Mulhouse - France Avenir 2024 : 3-1 (25-20, 25-13, 21-25, 25-23)

Paris Saint-Cloud - Saint-Raphaël : 3-1 (24-26, 25-20, 25-19, 25-21)



Dimanche 20 mars 2022

15h15 : Chamalières - Evreux