Ligue A (F/J24) : Nantes reste au contact, Terville-Florange enchaîne

A quatre journées de la fin de la saison régulière de Ligue A féminine, toutes les victoires valent chères et les équipes s'accrochent pour finir dans le Top 8. Alors que le leader Mulhouse est exempt et que Béziers s'est incliné vendredi à Cannes, le troisième, Nantes, en a profité pour revenir à sept points des Héraultaises, en battant Paris - St-Cloud 3-0 : 25-18, 25-20, 25-19 en 1h12 grâce notamment aux 17 points de Carli Snyder (14pts pour Paula Boonstra côté parisien). Terville-Florange, quatrième, a signé son sixième succès de suite, contre Pays d'Aix : 3-1 en 1h37 (23-25, 25-9, 25-20, 25-13). Taylor Mims a marqué 21 points pour les Mosellanes et Amanda Cardona Coneo 19 pour les Provençales. Le Cannet est cinquième, après son succès au tie-break à Istres : 25-23, 11-25, 25-27, 25-20, 14-16 en 2h15. Eva Yaneva termine avec 20 points pour les Azuréennes (27pts pour Yasmine Abderrahim côté provençal).

Marcq-en-Baroeul déçoit

Marcq-en-Baroeul, huitième, est tombé de haut en s'inclinant 3-0 à domicile contre Mougins, avant-dernier : 18-25, 17-25, 20-25 en 1h12, avec 7 points de Kristina Yordanska pour les Nordistes et 14 points de Tessa Grubbs pour les Azuréennes. Vandoeuvre-les-Nancy, neuvième, s'est incliné 3-1 (25-21, 16-25, 25-19, 25-15 en 1h37) à St-Raphaël, qui le suit au classement (23pts pour Lara Davidovic pour les Varoises, 24pts de Karin Palgutova pour les Lorraines). Enfin, Chamalières (12eme) n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge France Avenir 2024, avec une victoire 3-0 (25-17, 25-18, 25-20) en 1h07, grâce notamment aux 10 points de Nyncke Oud (7pts pour Dia et Bah du côté des jeunes Françaises).



LIGUE A / 24EME JOURNEE

Vendredi 26 mars 2021

Cannes - Béziers : 3-1 (25-21, 25-22, 16-25, 25-18)



Samedi 27 mars 2021

Chamalières - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-18, 25-20)

Nantes - Paris-St-Cloud : 3-0 (25-18, 25-20, 25-19)

Marcq-en-Baroeul - Mougins : 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)

Istres - Le Cannet : 2-3 (25-23, 11-25, 25-27, 25-20, 14-16)

Terville-Florange - Pays d'Aix - Venelles : 3-1 (23-25, 25-9, 25-20, 25-13)

St-Raphaël - Vandoeuvre-les-Nancy : 3-1 (25-21, 16-25, 25-19, 25-15)