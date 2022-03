Ligue A (F/J24) : Le Cannet prend deux points d'avance sur Mulhouse

A deux journées de la fin de la saison régulière, Le Cannet mène toujours le classement de la Ligue A, après sa cinquième victoire de suite, contre Béziers (7eme). Les Azuréennes l'ont emporté en trois sets, avec notamment 13 points de Heidy Casanova Alvarez (11 pour Bianca Cugno côté héraultais). Le Cannet compte deux points d'avance sur Mulhouse, battu au tie-break à Aix-Venelles (6eme), la faute notamment aux 21 points d'Amélie Rotar, et malgré les 22 points d'Amanda Coneo Cardona. Nantes (3eme) a de son côté subi une deuxième défaite de suite : 3-0 à Terville-Florange (4eme). Les Mosellanes ont pu compter sur une Taylor Mims à 16 points, alors que les 14 points de Vanessa Agbortabi n'ont pas suffi aux Nantaises.

Marcq-en-Baroeul toujours en course

Marcq-en-Baroeul, qui rêve d'une place en play-offs, peut continuer à y croire, grâce à son succès 3-0 à Evreux, avant-dernier (15 points pour Clarivett Yllescas côté nordiste, 9 pour Radostina Marinova côté normand), alors que dans un match entre deux équipes ne pouvant plus se qualifier pour la phase finale, Vandoeuvre-lès-Nancy est allé gagner 3-1 à Paris, dans le sillage d'une Thaynara Emmel Roxo à 20 points (20pts aussi pour Julie Oliveira côté parisien.



LIGUE A (F) / 24EME JOURNEE

Vendredi 11 mars 2022

Cannes - Chamalières : 3-0 (25-19, 25-17, 25-22)

St-Raphaël - France Avenir 2024 : 3-0 (25-23, 25-9, 25-21)



Samedi 12 mars 2022

Evreux - Marcq-en-Baroeul : 0-3 (11-25, 12-25, 21-25)

Terville-Florange - Nantes : 3-0 (25-22, 28-26, 25-20)

Paris St-Cloud - Vandoeuvre-lès-Nancy : 1-3 (22-25, 24-26, 27-25, 12-25)

Aix-Venelles - Mulhouse : 3-2 (30-28, 22-25, 19-25, 25-21, 15-10)

Le Cannet - Béziers : 3-0 (25-21, 25-14, 25-17)