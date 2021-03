Ligue A (F/J24) : Cannes s'offre Béziers

Le duo Dekany - Felix a brillé

LIGUE A / 24EME JOURNEE

Vendredi 26 mars 2021

Samedi 27 mars 2021

Après trois défaites d'affilée, Cannes a renoué avec la victoire ce vendredi en ouverture de la 24eme journée de Ligue A féminine, en battant Béziers, le dauphin du leader Mulhouse.Menées dans le premier set, elles ont inversé la tendance à partir de 4-4 et n'ont plus lâché les commandes, pour finir avec quatre points d'avance. Dans la deuxième manche, ce sont les Biterroises qui ont mené le plus souvent, jusqu'à 18-17, mais elles se sont écroulées, encaissant un 8-4 en fin de manche. Cannes n'a en revanche pas mené une seule fois dans le troisième set (même s'il y a eu quatre égalités) et a lourdement perdu cette manche (-9). Mais le quatrième set a tourné en faveur des Azuréennes, qui ont créé un bel écart à partir de 14-13.En face, les 18 points de Yamila Nizetich n'ont pas suffi à Béziers. Au classement, les Biterroises restent deuxièmes, à sept points de Mulhouse, exempt ce week-end. Cannes est sixième avec le même nombre de points que Terville-Florange et Le Cannet, mais avec respectivement un et deux matchs en plus. La 24eme journée se poursuit ce samedi.- Béziers : 3-1 (25-21, 25-22, 16-25, 25-18)Chamalières - France Avenir 2024Nantes - Paris-St-CloudMarcq-en-Baroeul - MouginsIstres - Le CannetTerville-Florange - Pays d'Aix - VenellesSt-Raphaël - Vandoeuvre-les-Nancy