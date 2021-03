Ligue A (F/J23) : Nantes s'accroche au podium

Après sa défaite au tie-break contre le leader Mulhouse, Nantes a rapidement repris sa marche en avant en Ligue A féminine, avec une victoire 3-1 contre Chamalières ce vendredi en ouverture de la 23eme journée. Les Nantaises se sont imposées 25-15, 19-25, 26-24, 25-21 contre les Auvergnates en 1h41 de jeu. Le premier set a été à sens unique en faveur des joueuses de Loire-Atlantique, qui n'ont cessé de creuser l'écart pour aller jusqu'à +10. Mais Chamalières s'est rebellé dans la deuxième manche, en menant à partir de 8-8, et comptant jusqu'à six buts d'avance. Cependant, Nantes n'a pas tremblé longtemps et a remporté un troisième set décisif, en s'arrachant pour remporter deux points de suite à partir de 24-24.

Kokkonen porte Nantes

Dans le quatrième set, les deux équipes ont mené tour à tour, jusqu'à 19-19 où les Nantaises ont définitivement pris l'avantage et se sont imposées de quatre points. Elles pourront dire un grand merci à Suvi Kokkonen, auteure de 21 points. En face, Christelle Tchoudjang a brillé, avec 23 points, mais cela n'a pas suffi. Suite à ce match, Nantes est troisième à huit points de Béziers (et un match disputé en plus), Chamalières est douzième, avec cette troisième défaite de suite.

LIGUE A (F) / 23EME JOURNEE

Vendredi 19 mars 2021

Samedi 20 mars 2021

Mardi 23 mars 2021

- Chamalières : 3-1 (25-15, 19-25, 26-24, 25-21)Le Cannet - MulhouseFrance Avenir 2024 - Terville-FlorangeBéziers - Marcq-en-BaroeulVandoeuvre-les-Nancy - CannesParis-St-Cloud - St-RaphaëlMougins - Venelles