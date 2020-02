Ligue A (F/J22) : Le RC Cannes laisse Mulhouse reprendre du champ

Quand les deux co-leaders s’affrontent, c’est toujours un tournant. Et le choc de la 22eme journée de Ligue A féminine entre le RC Cannes et Mulhouse l’a sans doute été. Les Alsaciennes, en déplacement sur la Côte d’Azur ont démarré très fort le match, remportant neuf des douze premiers points mais cet écart a été grignoté petit à petit par les joueuses de Riccardo Marchesi qui ont su revenir à hauteur pour s’offrir à sept reprises l’occasion de mener une manche à zéro. Mais, à force d’échouer, les Mulhousiennes ont saisi leur chance. Les coéquipières de Nadiia Kodola (24 points) ont alors serré le jeu et, après avoir été dominatrices dans le jeu, sont revenues à égalité avant d’appliquer la même recette dans la troisième manche pour basculer en tête. La réponse de Laëtitia Moma Bassoko (28 points) et ses coéquipières a été nette avec une quatrième manche à sens unique pour des Mulhousiennes qui en ont remporté les six derniers points. Le tiebreak a été en plusieurs temps mais c’est bien Mulhouse qui a fait la différence (31-33, 25-20, 25-18, 16-25, 12-15).

Nantes passe deuxième

Ce résultat, qui permet à Mulhouse de prendre deux points au classement contre un seul au RC Cannes, fait les affaires de Nantes. En déplacement sur le parquet de Chamalières, les joueuses de Cyril Ong sont allées chercher un très facile succès en trois manches (15-25, 16-25, 11-25) dans lequel les 14 points de Lucille Gicquel ont été parti prenante. Ce succès à trois points permet à Nantes de prendre la deuxième place du classement à égalité de points avec le RC Cannes et à une longueur de Mulhouse. Béziers, pour sa part, a tiré le maximum de son déplacement à l’INSEP pour y affronter France Avenir 2024. Un succès net et sans bavure (14-25, 19-25, 20-25) qui permet aux Héraultaises de revenir à deux points du RC Cannes et du podium. Dans la course aux play-offs, Marcq-en-Baroeul a signé un succès important face à Vandoeuvre-Nancy (25-19, 25-17, 25-21) et revient à trois longueurs de sa victime du jour. En bas de tableau, Mougins est allé chercher son troisième succès de la saison aux dépens d’une équipe de Terville-Florange en difficulté, battue pour la sixième fois de suite (25-19, 17-25, 22-25, 25-21, 12-15).