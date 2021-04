LIGUE A / 27EME JOURNEE

Mardi 6 avril 2021

Mercredi 7 avril 2021

Il n'y a pas eu de suspense ce mercredi lors des deux matchs au programme de la 22eme journée de saison régulière de Ligue A féminine. Le Cannet, quatrième, a fait respecter la logique en s'imposant 3-0 contre Pays d'Aix-Venelles, huitième : 25-22, 25-21, 25-21 en 1h29. Les Azuréennes ont été menées jusqu'à 5-4 dans le premier set avant de prendre les commandes, puis ont mené tout au long des deuxième et troisième manches.et Amélie Rotar, Giovanna Milana et Laura Künzler avec 9 points pour Aix. Dans l'après-midi, Mougins était allé s'imposer 3-0 sur le terrain de France Avenir 2024 dans le match entre les deux derniers du classement : 23-25, 18-25, 18-25 en 1h16. Les Azuréennes ont été menées 23-21 dans le premier set, avant de signer un 4-0 et le remporter. Puis elles ont été menées 11-10 dans le deuxième avant de revenir et faire la différence, puis ont mené à partir de 7-6 dans le troisième. Tessa Grubbs finit avec 14 points pour Mougins et Julie Henyo avec 11 pour les jeunes Françaises.Chamalières -: 1-3 (25-13, 16-25, 23-25, 14-25)Istres -: 2-3 (18-25, 25-23, 15-25, 25-21, 13-15)- St-Raphaël : 3-0 (25-22, 25-20, 25-22)Vandoeuvre-les-Nancy -: 1-3 (21-25, 25-21, 23-25, 19-25)France Avenir 2024 -: 0-3 (23-25, 18-25, 18-25)- Aix-Venelles : 3-0 (25-22, 25-21, 25-21)Reporté : Marcq-en-Baroeul - Paris - St-Cloud