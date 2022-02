Ligue A (F/J21) : Le Cannet et Mulhouse toujours devant

Il ne reste plus que cinq journées de saison régulière à disputer en Ligue A féminine de volley, et les points comptent de plus en plus. Ce samedi se déroulaient tous les matchs de la 21eme journée, et le classement est toujours mené par Le Cannet et Mulhouse. Les Azuréennes comptent deux points d'avance sur les Alsaciennes, après leur victoire au tie-break sur Nantes (3eme) après 2h42 de match dans le choc de cette journée. Elles ont notamment sauvé une balle de premier set avant de l'emporter, grâce notamment aux 28 points de Michaela Mlejnkova (15pts pour Tessa Grubbs côté nantais). Pour Mulhouse, ce fut beaucoup plus facile face à Paris, avec une victoire en trois sets et 1h14 de jeu, dans le sillage d'une Kimberly Drewniok à 15 points (16pts pour Julie Oliveira côté parisien).

Terville-Florange ne s'arrête plus

La quatrième place est occupée par Terville-Florange, qui a enchaîné une septième victoire de suite, contre Evreux, avant-dernier : 3-1 en 1h42 grâce notamment aux 19 points d'Anna Spanou (17pts pour Radostina Marinova côté normand). Cannes suit au classement, après avoir infligé une cinquième défaite de suite à St-Raphaël. Les Cannoises de Micaya White (20pts) se sont imposées en quatre sets et 1h34 de jeu face aux Varoises de Nikki Taylor (15pts). Béziers, sixième, s'est en revanche incliné au tie-break à domicile contre Marcq-en-Baroeul, dixième, après un match de 2h10 où Angela Leyva a pourtant marqué 26 points (27pts pour Christelle Tchoudjang côté nordiste). Vandoeuvre, qui n'a plus grand chose à craindre ni à espérer de cette saison (11eme), est de son côté allé l'emporter en quatre sets à Venelles (7eme), alors que Chamalières (12eme) s'est logiquement imposé en trois sets sur le terrain de la lanterne rouge France Avenir 2024, grâce à Diaris Ramos Perez (13pts). Les 13 points de Leïa Ratahiry n'ont pas suffi aux jeunes Françaises.



LIGUE A (F) / 21EME JOURNEE

Samedi 19 février 2022

Béziers - Marcq-en-Baroeul : 2-3 (27-25, 25-21, 22-25, 20-25, 9-15)

St-Raphaël - Cannes : 1-3 (16-25, 25-20, 14-25, 17-25)

Terville-Florange - Evreux : 3-1 (25-21, 25-22, 15-25, 25-17)

France Avenir 2024 - Chamalières : 0-3 (21-25, 16-25, 17-25)

Le Cannet - Nantes : 3-2 (28-30, 22-25, 25-23, 25-21, 15-12)

Mulhouse - Paris : 3-0 (25-21, 25-13, 25-22)

Venelles - Vandoeuvre-lès-Nancy : 1-3 (25-20, 28-30, 20-25, 23-25)