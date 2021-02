Ligue A (F/J21) : Le Cannet et le RC Cannes passent devant Nantes, Mulhouse creuse l'écart en tête

Mulhouse compte désormais quatre points d’avance sur Béziers. Les Alsaciennes, en déplacement sur le parquet de Marcq-en-Barœul, n’ont pas connu de difficultés pour s’imposer en trois manches. Devant au score dès l’entame du premier set, les joueuses de François Salvagni ont su inverser la tendance dans un deuxième set longtemps dominé par les coéquipières de Karolina Goliat (13 points). Emmené par Hélena Cazaute (18 points), Mulhouse a repris sa marche en avant pour s’imposer (25-19, 25-18, 25-22). Dans le même temps, Béziers a dû cravacher pour venir à bout de Mougins. En effet, les Angels n’ont pas trouvé de solution face aux coéquipières de Dalila Palma Rodriguez (24 points) et ont été menées deux manches à rien en moins d’une heure. Profitant d’un moment de décompression de leurs adversaires, les Biterroises ont placé une accélération pour réduire l’écart. Les coéquipières de Yamila Nizetich (28 points) Malina Terrell (26 points) ont confirmé pour arracher le tiebreak, qu’elles ont mené de bout en bout. Avec cette victoire (25-18, 25-23, 14-25, 22-25, 7-15), Béziers ne prend que deux points et voit donc Mulhouse creuser l’écart au classement.

Le Cannet et le RC Cannes opportunistes

Troisième avant cette 21eme journée, Nantes n’a pas pu défendre ses chances. En effet, les joueuses de Loire-Atlantique étaient exemptes ce samedi et n’ont donc pu qu’observer les prestations du Cannet et du RC Cannes. A l’occasion de la réception de Paris-Saint-Cloud, les joueuses du Voléro ont connu deux premières manches à leur avantage mais les coéquipières d’Eva Yaneva (24 points) ont vu les Parisiennes, emmenées par Paula Boonstra se réveiller et obtenir quatre balles de set mais sans les convertir. Le Cannet s’impose (25-20, 25-14, 29-27) et prend la troisième place devant le RC Cannes. Les joueuses de Filippo Schiavo ont pris le meilleur sur Venelles dans un match que ces dernières ont tout d’abord dominé. Les coéquipières de Micaya White (22 points) ont très vite mené deux manches à rien mais Venelles a su retrouver de l’allant et dominer le troisième set pour réduire l’écart et faire doute les Cannoises, qui ont dû sauver une balle d’égalisation à deux manches partout avant de l’emporter (25-21, 25-22, 14-25, 27-25) pour également doubler Nantes au classement.

Terville-Florange reste dans la course

Cette défaite des joueuses des Bouches-du-Rhône fait les affaires de Terville-Florange. En effet, les protégées de Romain Pitou ont profité de la méforme de Saint-Raphaël pour s’imposer nettement. Dominatrices, les coéquipières de Taylor Mims (22 points) n’ont eu besoin que de trois manches pour signer une victoire précieuse (25-19, 25-18, 25-22) et passer devant Venelles, à égalité de points et avec deux matchs en plus. Vandœuvre-Nancy, pour sa part, revient à quatre longueurs des joueuses de la banlieue d’Aix grâce à leur net succès à l’INSEP face à France Avenir 2024 (17-25, 25-22, 12-25, 16-25), qui reste accroché à la dernière place du classement. Après deux défaites de suite, Istres, a renoué avec la victoire à l’occasion de la réception de Chamalières (25-21, 25-23, 25-19) et passe devant sa victime du soir au classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 21EME JOURNEE

Samedi 27 février 2021

Le Cannet - Paris-Saint-Cloud : 3-0 (25-20, 25-14, 29-27)

France Avenir 2024 - Vandœuvre-Nancy : 1-3 (17-25, 25-22, 12-25, 16-25)

Istres - Chamalières : 3-0 (25-21, 25-23, 25-19)

Marcq-en-Barœul - Mulhouse : 0-3 (15-25, 23-25, 21-25)

Terville-Florange - Saint-Raphaël : 3-0 (25-19, 25-18, 25-22)

Mougins - Béziers : 2-3 (25-18, 25-23, 14-25, 22-25, 7-15)

RC Cannes - Venelles : 3-1 (25-21, 25-22, 14-25, 27-25)



Exempt : Nantes