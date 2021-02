Ligue A (F/J20) : Pas de différence faite entre Mulhouse et Béziers

Mulhouse et Béziers ne se lâchent pas. Séparés de trois points avant la 20eme journée de Ligue A féminine, les deux premiers du classement n’ont pas laissé échapper de points. En déplacement à Saint-Raphaël, le leader Mulhouse a rapidement mené deux manches à rien mais les coéquipières de Jaali Winters (21 points) se sont révoltées pour revenir à une manche mais les Alsaciennes, emmenées par Ivana Vanjak (26 points) et Héléna Cazaute (24 points) ont haussé le ton pour s’imposer en quatre manches (18-25, 22-25, 25-19, 16-25). Béziers, à l’occasion de la réception d’Istres, n’a pas connu de difficultés. Si la première manche a été accrochée, les Angels ont fait parler leur collectif pour dérouler et s’imposer sans coup férir (25-23, 25-17, 25-20) pour rester à trois longueurs des Mulhousiennes. Un podium sur lequel Nantes compte bien rester. Face à Mougins, les coéquipières de Carli Snyder (18 points) ont très vite fait comprendre qui était le patron sur le parquet pour une victoire en trois manches et à peine plus d’une heure (25-15, 25-18, 25-19) pour mettre une pression maximale sur Le Cannet et le RC Cannes, qui s’affrontent ce dimanche.

Venelles se reprend, Terville-Florance enchaîne

Un podium sur lequel Venelles a également des vues. Les joueuses de la banlieue d’Aix-en-Provence se sont arrachées face à Paris-Saint-Cloud après une première manche totalement manquées. Les joueuses d’Alessandro Orefice ont su revenir dans le match mais les coéquipières de Paula Boonstra (22 points) ont su arracher un tiebreak qui a tourné en faveur de Venelles (12-25, 25-15, 25-21, 22-25, 15-12), qui pointe désormais à trois points de Nantes. Cinq jours après avoir fait chuter ces mêmes Nantaises, les joueuses de Terville-Florange ont signé un deuxième succès de suite à l’occasion d’un déplacement à Vandœuvre-Nancy. Bien lancées avec le gain des deux premières manches, les joueuses de Romain Pitou ont connu un trou d’air qui a relancé les Lorraines avant de se reprendre pour s’imposer (19-25, 18-25, 25-17, 19-25). Enfin, France Avenir 2024 s’est incliné pour la 18eme fois en 19 matchs à l’occasion de la réception de Marcq-en-Barœul (22-25, 17-25, 16-25).



VOLLEY - LIGUE A (F) / 20EME JOURNEE

Samedi 20 février 2021

Béziers - Istres : 3-0 (25-23, 25-17, 25-20)

France Avenir 2024 - Marcq-en-Barœul : 0-3 (22-25, 17-25, 16-25)

Vandœuvre-Nancy - Terville-Florange : 1-3 (19-25, 18-25, 25-17, 19-25)

Saint-Raphaël - Mulhouse : 1-3 (18-25, 22-25, 25-19, 16-25)

Venelles - Paris-Saint-Cloud : 3-2 (12-25, 25-15, 25-21, 22-25, 15-12)

Nantes - Mougins : 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)



Dimanche 21 février 2021

17h00 : Le Cannet - RC Cannes



Exempt : Chamalières