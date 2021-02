Ligue A (F/J20) : Le RC Cannes nettement dominé par Le Cannet

Le RC Cannes avait l’occasion de remonter sur le podium. Alors que Nantes a pris le meilleur sur Mougins ce samedi, les joueuses de Filippo Schiavo pouvaient revenir à hauteur en cas de succès au Cannet en clôture de la 20eme journée. Mais c’est exactement l’inverse qui est arrivé car les Cannoises n’ont pas existé à l’occasion de leur court déplacement. Pourtant, le premier set a très longtemps été en faveur du RC Cannes, avec les coéquipières de Micaya White (19 points) qui ont compté jusqu’à quatre points d’avance. Mais une série de cinq points consécutifs a changé la donne et permis au Voléro de s’échapper pour prendre le premier avantage dans cette rencontre. La deuxième manche a connu un scenario très proche car, si les Cannettanes ont marqué les trois premiers points, ce sont leurs adversaires qui ont fait la course en tête.

Le Cannet a noyé le RC Cannes

C’est alors que Nia Reed (24 points) et ses coéquipières ont une nouvelle fois su enchaîner cinq points pour repasser devant. Touchées, les Cannoises n’ont ensuite marqué que trois points, concédant très nettement le set. Le Cannet, avec l’envie de conclure au plus tôt la rencontre, ont pris les commandes d’entrée de troisième manche avec jusqu’à six points d’avance. Si le RC Cannes a su sauver trois premières balles de match, l’issue est devenue inévitable avec une défaite en trois manches (25-15, 25-18, 25-19) et un peu moins d’une heure et demie. Avec cette victoire, Le Cannet passer devant le RC Cannes pour la quatrième place et reste à deux points de Nantes, troisième du classement avec treize points de retard sur Béziers, solidement attaché à la deuxième place derrière Mulhouse.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 20EME JOURNEE

Samedi 20 février 2021

Béziers - Istres : 3-0 (25-23, 25-17, 25-20)

France Avenir 2024 - Marcq-en-Barœul : 0-3 (22-25, 17-25, 16-25)

Vandœuvre-Nancy - Terville-Florange : 1-3 (19-25, 18-25, 25-17, 19-25)

Saint-Raphaël - Mulhouse : 1-3 (18-25, 22-25, 25-19, 16-25)

Venelles - Paris-Saint-Cloud : 3-2 (12-25, 25-15, 25-21, 22-25, 15-12)

Nantes - Mougins : 3-0 (25-15, 25-18, 25-19)



Dimanche 21 février 2021

Le Cannet - RC Cannes : 3-0 (25-22, 25-17, 25-23)



Exempt : Chamalières