Ligue A (F/J20) : Le leader et son dauphin battus

VOLLEY - LIGUE A (F) / 14EME JOURNEE

Samedi 12 février 2022

La Ligue A féminine de volley a réservé de belles surprises ce samedi. En déplacement à Cannes, Le Cannet a mordu la poussière en dépit d'un premier set remporté et d'un avantage de 1-2.. La 4eme est consolidée tandis que les premières de la classe conservent leur mainmise sur le championnat, avec désormais trois points d'avance sur leurs nouvelles dauphines, Mulhouse. Le club du Haut-Rhin, impressionnant dans la salle de Nantes, a chipé la seconde place du classement à sa victime du jour après une "remontada" fantastique. Menées 2-0, les Alsaciennes ont puisé au fond d'elles-mêmes pour aller arracher un succès renversant (2-3).L'équipe la plus en forme du moment c'est. Les Héraultaises, 6eme, poursuivent leur remontée dans le haut de tableau. Idem pour Terville-Florange, 5eme grâce à son 5eme succès d'affilée aux dépens de Vandœuvre Nancy (0-3).. Evreux, 13eme et avant dernier, a profité de son duel contre la lanterne rouge pour renouer avec la victoire (3-0). Et enfin les deux derniers matchs de cette 20eme levée ont vu les victoires de Chamalières contre Saint-Raphaël (3-1) ainsi que celle de Pays d'Aix Venelles dans la salle de Marcq-en-Barœul (0-3).- Vandœuvre Nancy : 19-25, 25-20, 25-21, 25-22- Evreux : 3-1 (25-21, 24-26, 25-23, 25-18)St-Raphaël -: 0-3 (19-25, 29-31, 16-25)- RC Cannes : 3-2 (25-27, 25-20, 25-23, 23-25, 16-14)France Avenir 2024 -: 0-3 (12-25, 14-25, 13-25)- Chamalières : 3-0 (25-13, 25-20, 25-15)Mulhouse - Marcq-en-Barœul