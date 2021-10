Ligue A (F/J2) : Mulhouse impressionne déjà

La première journée de Ligue A offrait un choc entre le champion de France en titre, Mulhouse, et son dauphin, Béziers. Et il n'y a pas eu photo ! Les Alsaciennes sont allées l'emporter trois sets à zéro dans l'Hérault après seulement 1h18 de match : 17-25, 23-25, 24-26. Les Biterroises sont montées en puissance au fil de la partie, poussant de plus en plus les championnes de France dans leurs retranchements, mais cela ne leur a pas suffi à empocher un set. Pas dans le coup dans le premier set, Béziers a mené jusqu'à 21-20 dans le deuxième et jusqu'à 17-16 dans le troisième mais n'a pas réussi à conclure, malgré les 13 points de Hilary Howe. Kimberly Drewniok finit quant à elle avec 15 points pour Mulhouse.

Aix-Venelles facile

Le Cannet, de son côté, l'a emporté 3-1 contre Marcq-en-Baroeul (25-20, 24-26, 25-20, 25-21 en 2h00), et aurait même pu l'emporter plus rapidement s'il n'avait pas manqué une balle de set dans la deuxième manche, finalement perdue 24-26. Mais les Azuréennes se sont bien reprises, et ont pu compter sur une Michaela Mlejnkova à 19 points (25 pour Christelle Tchoudjang côté nordiste). Sixième la saison passée, Terville Florange n'a fait qu'une bouchée de Paris - St-Cloud, qui avait fini onzième. Les Mosellanes se sont imposées 3-0 à Géo-André (22-25, 15-25, 21-25) en 1h17. Paris a bien tenu dans le premier set, en menant jusqu'à 21-20, mais a été mené pendant une grande partie du deuxième, et pendant tout le troisième. Taylor Mims finit avec 25 points pour Terville Florange et Elina Rodriguez avec 12 pour les joueuses de la capitale. Enfin, Aix-Venelles s'est facilement imposé 25-20, 25-22, 25-20 à Chamalières.



LIGUE A (F) / 1ERE JOURNEE

Vendredi 8 octobre 2021

Cannes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-22, 25-17)

St-Raphaël - Vandoeuvre-les-Nancy : 3-0 (25-19, 25-21, 25-18)

Nantes - Evreux : 3-1 (25-17, 25-15, 23-25, 25-20)



Samedi 9 octobre 2021

Béziers - Mulhouse : 0-3 (17-25, 23-25, 24-26)

Chamalières - Aix-Venelles : 0-3 (20-25, 22-25, 20-25)

Le Cannet - Marcq-en-Baroeul : 3-1 (25-20, 24-26, 25-20, 25-21)

Paris-St-Cloud - Terville Florange : 0-3 (22-25, 15-25, 21-25)