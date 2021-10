Ligue A (F/J2) : La place de leader pour le RC Cannes, cinq équipes ont su enchaîner

Seules cinq équipes ont su conserver un bilan parfait au sortir de la 2eme journée de Ligue A féminine. En déplacement sur le parquet de Marcq-en-Barœul et malgré une deuxième manche concédée, le RC Cannes a signé une victoire en quatre manches (14-25, 25-22, 23-25, 23-25) pointe en tête du classement avec six points en deux matchs. Un total de points dont peuvent s’enorgueillir trois autres équipes. Opposé au promu Evreux, Le Cannet a été accroché mais a su avoir le dernier mot dans chacune des trois manches disputées (21-25, 22-25, 26-28). De son côté, Saint-Raphaël a su aller chercher son deuxième succès en deux journées à l’occasion de son déplacement à Venelles (18-25, 26-28, 26-24, 24-26). Tenantes du titre, les joueuses de Mulhouse ont également pris trois points lors de la réception de Chamalières et ce malgré la perte du premier set (23-25, 25-23, 25-21, 25-17).

Terville-Florange au contact

Deux victoires en deux matchs, c’est aussi le bilan de Terville-Florange. Mais, lors de la réception de France Avenir 2024, les joueuses de Moselle ont laissé un point en cours de route. En effet, l’équipe basée à l’INSEP est parvenue à pousser en cinq manches Terville-Florange, qui a fini par avoir le dernier mot (18-25, 25-17, 24-26, 25-19, 15-13). Cette deuxième journée a également été l’occasion pour deux équipes d’inscrire leurs premiers points au classement cette saison. Battu par Terville-Florange en ouverture, Paris Saint-Cloud n’a pas fait de fioritures sur le terrain de Nantes avec un succès en trois manches sèches (22-25, 23-25, 22-25). De son côté, Vandœuvre-Nancy a laissé derrière lui le revers à Saint-Raphaël avec une victoire nette et sans bavure contre Béziers (25-16, 26-23, 25-14), qui pointe à la dernière place du classement.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 2EME JOURNEE

Mardi 12 octobre 2021

Evreux - Le Cannet : 0-3 (21-25, 22-25, 26-28)

Marcq-en-Barœul - RC Cannes : 1-3 (14-25, 25-22, 23-25, 23-25)

Mulhouse - Chamalières : 3-1 (23-25, 25-23, 25-21, 25-17)

Nantes - Paris Saint-Cloud : 0-3 (22-25, 23-25, 22-25)

Terville-Florange - France Avenir 2024 : 3-2 (18-25, 25-17, 24-26, 25-19, 15-13)

Vandœuvre-Nancy - Béziers : 3-0 (25-16, 26-23, 25-14)

Venelles - Saint-Raphaël : 1-3 (18-25, 26-28, 26-24, 24-26)