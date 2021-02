Ligue A (F/J19) : Vainqueur de France Avenir 2024, le RC Cannes reprend la troisième place

Le RC Cannes avait une très belle occasion. Alors que Nantes, Le Cannet et Venelles se sont tous trois inclinés ce mardi en ouverture de la 19eme journée, les joueuses de Filippo Schiavo pouvaient faire un très beau rapproché au classement de la Ligue A féminine en cas de victoire nette sur France Avenir 2024. Et, face à une équipe qui n’a remporté qu’une seule de ses 17 premières sorties en championnat cette saison, un autre résultat qu’un large succès aurait été une faute pour les Cannoises. Face à une équipe jeune et en quête d’expérience, les joueuses du RC Cannes ont balbutié leur volleyballl en début de match, ne comptant jamais plus de deux points d’avance quand elle n’étaient pas menées au score. La donne a brutalement changé quand, alors que les deux équipes étaient à égalité, les coéquipières de Micaya White (14 points) ont mis un gros coup d’accélérateur. Une série de dix points consécutifs leur a offert un net matelas et la première manche.

Le RC Cannes retrouve le podium

Cet immense trou d’air a sans doute vexé les joueuses d’Emile Rousseaux et Laurent Delacourt, qui ont entamé le deuxième set avec le mors aux dents. Les coéquipières d’Halimatou Bah (14 points) ont fait la course en tête mais sans jamais faire la différence face à une équipe du RC Cannes restée à l’affût. Dans le « money time », cette dernière a haussé le ton et, remportant quatre des six derniers points, a fait le break dans cette rencontre. Si la troisième manche a démarré en fanfare pour les Cannoises, les joueuses de France Avenir 2024 ont su répondre avec cinq points consécutifs pour revenir à hauteur mais, malgré leur combativité, ces dernières ont cédé face à Bernadett Dékany (11 points) et s’inclinent en trois manches (25-15, 25-23, 25-21). Une victoire qui permet au RC Cannes de reprendre la troisième place du classement, à égalité de points avec Nantes.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 19EME JOURNEE

Mardi 16 février 2021

Chamalières - Le Cannet : 3-1 (23-25, 25-20, 26-24, 25-17)

Paris-Saint-Cloud - Béziers : 0-3 (22-25, 23-25, 20-25)

Terville-Florange - Nantes : 3-0 (25-16, 29-27, 25-23)

Mougins - Vandoeuvre-Nancy : 1-3 (22-25, 26-24, 26-28, 17-25)

Mulhouse - Venelles : 3-0 (25-21, 25-20, 25-16)

Saint-Raphaël - Istres : 3-1 (13-25, 25-13, 27-25, 25-21)



Mercredi 16 février 2021

RC Cannes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-15, 25-23, 25-21)



Exempt : Marcq-en-Barœul