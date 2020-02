Ligue A (F/J19) : Le trio de tête plus resserré que jamais

Le trio de tête de la Ligue A féminine n’a jamais été aussi resserré ! Seul leader avec un point d’avance avant cette 19eme journée, Mulhouse a lâché un peu de terrain malgré sa victoire à Saint-Raphaël. Les coéquipières de l’inévitable Laëtitia Moma Bassolo (25 points) ont eu beaucoup de mal à se défaire des Varoises qui ont mené deux manches à une avant de céder au tiebreak (21-25, 25-19, 26-24, 17-25, 10-15). Un succès serré qui voit les Alsaciennes ne prendre que deux points et, ainsi, permettre à Nantes et au RC Cannes de revenir à hauteur. Face à Venelles, les Nantaises n’ont pas fait de détail et se sont imposées en trois manches sèches (25-8, 25-22, 25-20) pour s’emparer de la première place. De leur côté, les joueuses du RC Cannes ont pris le meilleur en quatre manches sur Marcq-en-Barœul grâce notamment aux 24 points de Nadiia Kodola. Les Nordistes, après le gain de la première manche, ont cédé (20-25, 25-19, 25-19, 25-21), ce qui permet aux Cannoises de revenir à égalité avec Nantes et Mulhouse mais pointent à la troisième place du classement.

Béziers et le Cannet ne se lâchent pas

Entre Le Cannet et Béziers, l’écart n’a pas bougé. Le Volero, en déplacement sur le parquet de Terville-Florange, n’a pas tremblé pour s’imposer en trois manches sèches (23-25, 16-25, 15-25). Béziers a tenu le rythme pour conserver ses deux points d’avance. Après la perte de la première manche, les Héraultaises ont haussé le rythme face à Paris-Saint-Cloud pour s’imposer en quatre manches (20-25, 25-18, 25-23, 25-19). Juste derrière le quintet de tête, Vandoeuvre-Nancy a profité de la défaite de Saint-Raphaël pour creuser l’écart. Les Lorraines ont, en effet, dominé nettement l’avant-dernier Mougins (25-21, 25-21, 25-18) et compte désormais sept points d’avance sur les Varoises. La lanterne rouge, France Avenir 2024, a signé une 19eme défaite en 19 journées dans un duel de bas de tableau face à Chamalières (25-22, 25-18, 25-18).