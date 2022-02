Ligue A (F/J19) : Le Cannet à nouveau leader, le RC Cannes ne laisse pas Nantes partir

Le Cannet n’a pas manqué l’occasion. Dauphin de Mulhouse avant cette 19eme journée, le club des Alpes-Maritimes a tiré parti du report de la rencontre des Alsaciennes pour s’installer à nouveau à la première place. En déplacement à Albi pour y affronter France Avenir 2024, les coéquipières de Michaela Mlejnkova (17 points) n’ont pas eu à forcer leur talent pour l’emporter en trois manches (13-25, 13-25, 14-25). Un succès net face à la lanterne rouge du championnat qui offre un point d’avance au Volero sur Mulhouse à nombre égal de matchs disputés. Nantes, de son côté, est allé chercher à Saint-Raphaël un quatrième succès de suite mais les coéquipières de Vanessa Agbortabi (18 points) ont dû renverser leur adversaire, qui menait deux manches à rien. Au bout du tiebreak, les Nantaises s’imposent (25-21, 29-27, 19-25, 23-25, 11-15) mais perdent du terrain sur le RC Cannes.

Le RC Cannes maintient la pression sur Nantes

En effet, à l’occasion de leur déplacement à Venelles, les Cannoises n’ont pas fait de détail. Grâce notamment à Carly de Hoog (16 points), les joueuses de Filippo Schiavo n’ont eu besoin que de trois manches pour s’imposer (23-25, 22-25, 17-25). Prenant un point de plus que les Nantaises, le RC Cannes revient à deux longueurs mais a deux matchs en plus. Terville Florange, de son côté, ne perd pas le contact avec les Cannoises. Les Mosellanes, sous l’impulsion d’Anna Spanou (17 points) n’ont fait qu’une bouchée de Paris Saint-Cloud avec une victoire en trois manches sèches (25-18, 25-19, 25-23). Le TFOC reste ainsi à quatre longueurs du RC Cannes mais compte également deux matchs disputés en moins par rapport aux Azuréennes. Les Franciliennes, de leur côté, voient leur série de deux victoires prendre déjà fin mais restent au contact de Venelles, qui a deux matchs en plus encore à jouer.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 19EME JOURNEE

Samedi 5 février 2022

France Avenir 2024 - Le Cannet : 0-3 (13-25, 13-25, 14-25)

Saint-Raphaël - Nantes : 2-3 (25-21, 29-27, 19-25, 23-25, 11-15)

Terville Florange - Paris Saint-Cloud : 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)

Venelles - RC Cannes : 0-3 (23-25, 22-25, 17-25)



Dimanche 6 février 2022

15h00 : Béziers - Evreux



Mercredi 2 mars 2022

20h00 : Marcq-en-Barœul - Chamalières



Reporté à une date ultérieure

Mulhouse - Vandoeuvre Nancy