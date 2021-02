Ligue A (F/J18) : Mulhouse et Béziers toujours en pleine forme

Chamalières au tie-break

VOLLEY - LIGUE A (F) / 18EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Samedi 13 février 2021

Reporté à une date ultérieure

Neuvième victoire de suite pour Mulhouse en Ligue A ! Les Alsaciennes continuent de caracoler en tête du classement, après leur facile succès 3-0 contre Terville-Florange ce samedi lors de la 18eme journée. Elles l'ont emporté 25-10, 25-17, 25-21 en 68 minutes, dans un match où elles ont laissé les Mosellanes mener seulement jusqu'à 4-3 dans le premier set et jusqu'à 8-7 dans le troisième.La seule équipe qui parvient à tenir le rythme de Mulhouse se nomme Béziers. Les Biterroises ont enchaîné une cinquième victoire de suite en Ligue A, contre Nantes : 3-1 en 2h08 (27-25, 20-25, 27-25, 25-20). Les sets ont été extrêmement disputés, notamment le premier et le troisième, remportés 27-25 par les Héraultaises, après avoir sauvé quatre balles de troisième set. Béziers a notamment pu compter sur les 21 points de Malina Terrell, alors que les 23 points de Yaremis Mendaro n'ont pas suffi à Nantes.Loin derrière, Chamalières (12eme) s'est imposé au tie-break après 2h00 de jeu contre Paris (8eme) : 25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-7.Christelle Tchoudjang et Paula Boonstra ont toutes les deux marqué 22 points. Enfin, Istres (11eme) a fait respecter la logique en battant les jeunes de France Avenir 2024 sur le score 3-0 en 1h06, dans un match où les Provençales ont seulement été menées dans la troisième manche, jusqu'à 7-6. Mary-Kate Marshall a marqué 15 points pour Istres et Halimatou Bah 9 pour France Avenir 2024.- Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)- Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-16, 25-11, 25-19)- Paris-Saint-Cloud : 3-2 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-7)- Nantes : 3-1 (27-25, 20-25, 27-25, 25-20)- Terville-Florange : 3-0 (25-10, 25-17, 25-21)- France Avenir 2024 : 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)Marcq-en-Barœul - RC Cannes