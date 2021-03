Ligue A (F/J18) : Le RC Cannes manque le coche face à Marcq-en-Barœul

Le RC Cannes avait une belle occasion à saisir. A l’occasion d’un match en retard de la 18eme journée sur le parquet de Marcq-en-Barœul, les joueuses de Filippo Schiavo pouvaient revenir à un point de Nantes et du podium du championnat. Mais, pour les Cannoises, rien ne s’est passé comme prévu. Menées au score d’entrée dès les premiers échanges, les coéquipières de Micaya White (15 points) se sont accrochées et ont même pris l’avantage de deux points en milieu de premier set mais les Nordistes ont serré la vis et repris la main pour aller chercher le set. Si l’entame de la deuxième manche a été accrochée, Marcq-en-Barœul a su signer un 9-1 pour prendre le large mais les Cannoises n’ont pas lâché et ont fait leur retard pour, une nouvelle fois, craquer et se retrouver menées deux manches à rien. La troisième manche a connu un scenario bien différent car les coéquipières de Karolina Goliat ont mené de bout en bout face au RC Cannes, même si le club des Alpes-Maritimes ont su revenir de six à un seul point de retard. Au final, Marcq-en-Barœul signe un deuxième succès de suite et inflige aux Cannoises un deuxième revers de suite (25-23, 25-22, 25-22), avec le podium qui reste à quatre longueurs.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 18EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Le Cannet - Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)

Venelles - Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-16, 25-11, 25-19)



Samedi 13 février 2021

Chamalières - Paris-Saint-Cloud : 3-2 (25-23, 22-25, 25-22, 20-25, 15-7)

Béziers - Nantes : 3-1 (27-25, 20-25, 27-25, 25-20)

Mulhouse - Terville-Florange : 3-0 (25-10, 25-17, 25-21)

Istres - France Avenir 2024 : 3-0 (25-15, 25-18, 25-17)



Samedi 13 mars 2021

Marcq-en-Barœul - RC Cannes : 3-0 (25-23, 25-22, 25-22)