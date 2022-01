Ligue A (F/J18) : Le Cannet privé de match, Mulhouse reprend la tête

Mulhouse n’a pas laissé passer l’occasion. Le Cannet ayant vu son match face à Saint-Raphaël être reporté à une date ultérieure, les Alsaciennes avaient l’occasion de s’emparer à nouveau de la première place du classement de Ligue A féminine. Sur le parquet de Chamalières, les joueuses de François Salvagni n’ont laissé le doute s’installer. En tête de bout en bout, les Mulhousiennes ont creusé petit-à-petit l’écart pour empocher le premier set de huit points. Le scenario s’est avéré être le même pour les coéquipières d’Anna Haak (13 points), qui ont fait le break avec une marge encore plus nette. Dos au mur, Chamalières a tenté de réagir et a mené la vie dure à Mulhouse mais, grâce à un 5-0 pour conclure, le club alsacien s’impose (17-25, 12-25, 22-25) et prend deux points d’avance sur Le Cannet.

Nantes profite du faux-pas du RC Cannes

Pour ce qui est de la course à la troisième place du classement, Nantes a fait une très bonne opération. Lors de la réception de France Avenir 2024, les joueuses de Cyril Ong ont signé une victoire ample en trois manches (25-17, 25-23, 25-17). Or, dans le même temps, le RC Cannes a concédé une troisième défaite sur les quatre derniers matchs. Les Cannoises, malgré une bonne réaction dans la deuxième manche, ont craqué lors de la réception de Terville Florange (24-26, 25-23, 21-25, 14-25). Les Mosellanes signent une deuxième victoire de suite et reviennent à quatre points du RC Cannes. Paris Saint-Cloud retrouve également des couleurs. En déplacement sur le parquet du promu Evreux, les Franciliennes se sont imposées pour la deuxième fois de suite (23-25, 25-27, 25-22, 18-25) et remontent provisoirement au neuvième rang quand Evreux, battu pour la troisième fois de suite, reste avant-dernier à cinq points de Chamalières.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 18EME JOURNEE

Samedi 29 janvier 2022

Nantes - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-23, 25-17)

Evreux - Paris Saint-Cloud : 1-3 (23-25, 25-27, 25-22, 18-25)

Chamalières - Mulhouse : 0-3 (17-25, 12-25, 22-25)

RC Cannes - Terville Florange : 1-3 (4-26, 25-23, 21-25, 14-25)



Mardi 1er février 2022

20h00 : Vandoeuvre-Nancy - Marcq-en-Barœul



Reporté à une date ultérieure

La Cannet - Saint-Raphaël

Venelles - Béziers