Ligue A (F/J18) : Larges succès à domicile pour Le Cannet et Venelles

Le Cannet met la pression sur Nantes. En effet, à la veille du déplacement des joueuses de Loire-Atlantique sur le parquet de Béziers dans l’affiche de la 18eme journée de Ligue A féminine, les joueuses de Lorenzo Micelli ont signé un succès important face à Saint-Raphaël. Si l’entame du premier set a été accrochée, les joueuse du Cannet ont su se constituer un matelas de quatre points qui n’a cessé de fluctuer mais a bien tenu. Bien plus chahutées lors de la deuxième manche, les coéquipières de Nia Reed (22 points) ont su faire le dos rond et enchaîner quatre points à la dernière seconde pour faire le break. Touchées, les Raphaëloises n’ont pas abdiqué mais les coéquipières de Lara Davidovic (17 points) n’ont pas su résister et s’inclinent en trois manches (25-20, 25-22, 25-17), leur quatrième revers de rang. Un succès qui permet au Cannet de revenir à deux points de Nantes, actuel troisième du championnat.

Venelles ne se laisse pas douter

Après deux revers de suite toutes compétitions confondues, Venelles a retrouvé ses esprits. A l’occasion de la réception de Vandoeuvre-Nancy, les joueuses d’Alessandro Orefice ont renoué avec la victoire. Avec six des sept premiers points, ces dernières ont démarré fort et n’ont pas relâché leur effort pour remporter très nettement le premier set. Si les Lorraines, emmenées par Karin Palgutova (10 points), ont voulu hausser le ton d’entrée de deuxième manche, la donne n’a pas changé avec une équipe aixoise impériale pour faire le break dans cette rencontre. Les coéquipières de Laura Künzler (19 points) n’avaient visiblement pas envie de faire durer le suspense dans cette rencontre. Malgré un trou d’air en toute fin de manche, Venelles s’impose en trois manches (25-16, 25-11, 25-19) et reste au contact du Cannet, à deux points de Nantes. Pour Vandoeuvre-Nancy, la victoire obtenue face à Chamalières le week-end dernier ne restera qu’une péripétie.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 18EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Le Cannet - Saint-Raphaël : 3-0 (25-20, 25-22, 25-17)

Venelles - Vandoeuvre-Nancy : 3-0 (25-16, 25-11, 25-19)



Samedi 13 février 2021

17h00 : Chamalières - Paris-Saint-Cloud

18h00 : Béziers - Nantes

18h00 : Mulhouse - Terville-Florange

18h00 : Istres - France Avenir 2024



Reporté à une date ultérieure

Marcq-en-Barœul - RC Cannes