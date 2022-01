Ligue A (F/J17) : Mulhouse, Cannes et Paris gagnent facilement

En raison de nombreux cas de covid au sein des différents effectifs de Ligue A féminine, seulement trois matchs sur sept ont pu se dérouler ce samedi pour le compte de la 17eme journée. Et les trois rencontres se sont soldées par des victoires en trois sets. A commencer par Mulhouse, qui revient à un point du leader Le Cannet après son succès sur St-Raphaël (5eme) : 25-18, 25-14, 25-17 en 1h17. A part au début du premier set (5-6), les Alsaciennes ont mené de bout en bout lors de ce match et ont pu compter sur une Anna Haak à 15 points (9pts pour Olena Lymareva et Nikki Taylor côté varois). Aucun problème non plus pour Cannes, quatrième, vainqueur 3-0 sur le terrain de France Avenir 2024, la lanterne rouge. Les Cannoises l'ont emporté 17-25, 18-25, 22-25 en 1h18, en étant menées au début de chaque set avant d'inverser la tendance. Eva Zatkovic termine avec 18 points pour les Azuréennes et Nawelle Chouikh avec 9 pour les jeunes Françaises.

Un duo porte Paris

Enfin, Paris-St-Cloud (9eme) a disposé de Chamalières (12eme) sur le score de 3-0 également : 25-21, 25-22, 25-19 en 1h33. Comme les Cannoises, les Parisiennes ont été menées au début de chaque set avant de les remporter assez facilement. Elina Rodriguez et Julie Oliveira ont grandement contribué à ce succès parisien, avec 15 points chacune, Diaris Perez se contentant de 10 points pour les Auvergnates. La prochaine journée de Ligue A féminine se déroulera samedi prochain, et le match entre Vandoeuvre-lès-Nancy et Marcq-en-Baroeul est d'ores et déjà reporté.



LIGUE A (F) / 17EME JOURNEE

Samedi 22 janvier 2022

France Avenir 2024 - Cannes : 0-3 (17-25, 18-25, 22-25)

Mulhouse - St-Raphaël : 3-0 (25-18, 25-14, 25-17)

Paris-St-Cloud - Chamalières : 3-0 (25-21, 25-22, 25-19)



Reportés : Evreux - Aix-Venelles, Marcq-en-Baroeul - Terville-Florange, Nantes - Béziers, Vandoeuvre-lès-Nancy - Le Cannet