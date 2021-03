Ligue A (F/J16) : Vainqueur de Venelles, Nantes retrouve sa place sur le podium

Nantes ne sera pas resté longtemps hors du podium de Ligue A féminine. Exemptées lors de la 21eme journée le week-end dernier, les joueuses de Cyril Ong avaient laissé la troisième place au Cannet mais, lors d’un match en retard de la 16eme journée sur la pelouse de Venelles, elles ont remis les pendules à l’heure. Un succès qui, au vu de l’entame de match, n’allait pas de soi. En effet, les joueuses de la banlieue d’Aix ont remporté neuf des douze premiers points pour creuser un écart que Nantes a réduit progressivement puis, remportant six des huit derniers points, prendre les commandes dans cette rencontre. La donne a été inversée dans le deuxième set avec les coéquipières de Carli Snyder (20 points) qui ont très vite fait la course en tête avant de voir Venelles raccrocher le bon wagon et passer en tête en toute fin de manche. Les Nantaises ont toutefois cravaché pour mener deux manches à rien. Une occasion manquée pour les coéquipières de Myriam Kloster et Olga Trach (12 points chacune) car leurs adversaires ont fait la course en tête de bout en bout dans une troisième manche à sens unique qui permet à Nantes de s’imposer (23-25, 23-25, 20-25). Une victoire qui voit Nantes reprendre deux points d’avance sur Le Cannet et trois sur le RC Cannes quand Venelles, battu pour la deuxième fois de suite, reste septième à six points du podium.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 30 janvier 2021

Chamalières - RC Cannes : 3-0 (25-19, 25-19, 25-22)

Béziers - Terville-Florange : 3-0 (28-26, 25-18, 25-23)

Istres - Vandoeuvre-Nancy : 3-1 (25-22, 25-22, 20-25, 25-21)

Mougins - Le Cannet : 1-3 (21-25, 11-25, 25-22, 23-25)

Mulhouse - France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-11, 25-19)



Mercredi 3 mars 2021

Venelles - Nantes : 0-3 (23-25, 23-25, 20-25)



Mercredi 17 mars 2021

20h00 : Marcq-en-Barœul - Saint-Raphaël