Ligue A (F/J16 match en retard) : Le Cannet remporte le choc contre Mulhouse

VOLLEY - LIGUE A (F) / 16EME JOURNEE

Samedi 15 janvier 2022

Mardi 22 février 2022

Mercredi 23 février 2022

Mercredi 23 mars 2022

Le choc a tenu toutes ses promesses. Ce mercredi soir, à l'occasion d'un match en retard comptant pour la seizième journée de la Ligue A de volley féminin, le club du Cannet est venu à bout de Mulhouse (3-2 (20-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-12)). Pour construire cette victoire finale,, élue d'ailleurs MVP de cette rencontre, après une très grosse partition de sa part, et un bilan de 25 points, en tout, dont trois blocks ainsi qu'un ace. Le Cannet reste sur sa lancée, avec ce neuvième succès consécutif, toutes compétitions confondues. De leur côté, les Mulhousiennes, qui restaient pourtant sur deux victoires consécutives, retombent dans leurs travers, non sans s'être particulièrement bien battues. Au classement du championnat de France, Le Cannet conforte sa place de leader, avec un total de 64 points et deux unités d'avance sur sa victime d'un soir, à savoir Mulhouse.- France Avenir 2024 : 3-0 (25-17, 25-13, 25-12)Terville Florange -: 1-3 (19-25, 25-17, 21-25, 15-25)Paris Saint-Cloud -: 0-3 (21-25, 18-25, 16-25)RC Cannes -: 0-3 (17-25, 20-15, 21-25)Chamalières -: 0-3 (18-25, 23-25, 24-26)- Evreux : 3-1 (25-18, 25-19, 21-25, 25-19)- Mulhouse : 3-2 (20-25, 25-23, 21-25, 25-22, 15-12)