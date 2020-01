Ligue A (F/J15) : Nantes reste au contact

Alors que Cannes avait gagné mardi et que Mulhouse ne disputera son match de la 15eme journée que le 4 février, Nantes reste au contact des deux équipes de tête, à seulement un point, grâce à sa victoire 3-1 à Marcq-en-Baroeul. Malgré un coup de mou dans le troisième set, les vice-championnes de France ont bien redressé la barre, et ont pu compter sur les 13 points de Lucille Gicquel (10pts pour Karolina Goliat côté nordiste). A la cinquième place, on retrouve Le Cannet, qui a largement battu son voisins Mougins (avant-dernier) sur le score de 3-0 en 66 minutes, avec 16 points d'Anna Lazareva (10pts pour Agnes Pallag côté Mougins). Aucun problème non plus pour Saint-Raphaël (7eme), qui n'a eu besoin que de 59 minutes pour battre les jeunes volleyeuses de France Avenir 2024 (14eme) : 3-0 avec 11 points de Laura Milos (9 points pour Camille Massuel et Julie et Henyo du côté des espoirs françaises). Dans un match du ventre mou, Terville Florange (10eme) est allé s'imposer sur le terrain de Venelles (8eme) sur le score de 3-0 en 66 minutes : 17 points pour Julia Kavalenka côté mosellan, et 15 points pour Monika Salkute et Eli Uattara côté provençal.



LIGUE A (F) / 14EME JOURNEE

Mardi 14 janvier 2020

Paris - Saint-Cloud - Cannes : 1-3 (14-25, 16-25, 25-23, 23-25)

Vandoeuvre-les-Nancy - Béziers : 3-2 (25-21, 25-22, 16-25, 23-25, 15-7)



Mercredi 15 janvier 2020 à 20h00

Le Cannet - Mougins : 3-0 (25-16, 25-16, 25-14)

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël : 0-3 (16-25, 13-25, 20-25)

Marcq-en-Baroeul - Nantes : 1-3 (17-25, 25-23, 16-25, 22-25)

Pays d'Aix Venelles - Terville Florange : 0-3 (23-25, 21-25, 21-25)



Mardi 4 février 2020 à 20h00

Chamalières - Mulhouse