Ligue A (F/J15) : Cannes revient à hauteur

Après une trêve de trois semaines et demie, la Ligue A féminine a repris ce mardi avec deux matchs avancés de la 15eme journée. Cannes (2eme) se déplaçait à Paris- Saint-Cloud (12eme) et s'est imposé 3-1 dans la capitale, ce qui permet aux Azuréennes de revenir à égalité de points avec le leader Mulhouse, qui ira à Chamalières mercredi. Fatou Diouk a marqué 17 points pour Cannes et Alexandra Dascalu 15 pour Paris. Dans l'autre match de la soirée, Vandoeuvre-les-Nancy (5eme) a décroché sa cinquième victoire d'affilée en battant Béziers (4eme) au tie-break, grâce notamment aux 16 points d'Anna Haak (29pts pour Malina Terrell côté biterrois). Le reste de la 15eme journée se déroulera mercredi.



VOLLEY / LIGUE A (F)

Mardi 14 janvier 2020

Paris - Saint-Cloud - Cannes : 1-3 (14-25, 16-25, 25-23, 23-25)

Vandoeuvre-les-Nancy - Béziers : 3-2 (25-21, 25-22, 16-25, 23-25, 15-7)



Mercredi 15 janvier 2020 à 20h00

Le Cannet - Mougins

France Avenir 2024 - Saint-Raphaël

Marcq-en-Baroeul - Nantes

Pays d'Aix Venelles - Terville Florange

Chamalières - Mulhouse