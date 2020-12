Ligue A (F/J14) : Tombeur de Vandoeuvre-Nancy, Mulhouse s'empare de la première place

Mulhouse avait une occasion en or... et ne l’a pas laissé passer. Alors que Béziers a chuté sur son parquet face au RC Cannes ce samedi, les Alsaciennes avaient besoin d’une victoire pour reprendre la première place du championnat. Mais, face à Vandoeuvre-Nancy, la rencontre n’a pas démarré au mieux pour les protégées de François Salvagni. Ce sont, en effet, les Lorraines qui ont pris le meilleur départ pour mener de sept points. C’est alors que les coéquipières d’Ivana Vanjak (24 points) ont haussé le ton et signé un 8-0 pour repasser devant d’une longueur. Ce sont toutefois les joueuses de Vandoeuvre-Nancy qui ont mieux fini cette manche. Vexées par cette entame de match, les Mulhousiennes ont su finir le deuxième set en boulet de canon, avec un nouveau 8-0 qui leur a permis de revenir à une manche partout.

Mulhouse à l’arraché

Toutefois, Vandoeuvre-Nancy en avait encore sous la semelle. En effet, les coéquipières de McKenzie Jacobson (17 points) ont dominé du premier au dernier point la troisième manche pour reprendre l’avantage dans cette rencontre et imposer à Mulhouse d’aller au tiebreak pour l’emporter. C’est ce que les Alsaciennes ont fait difficilement. En effet, les deux équipes se sont rendu coup pour coup tout au long de la quatrième manche mais ce sont bien les joueuses de l’ASPTT qui ont su aligner les deux derniers points pour emmener leurs adversaires dans une dernière manche. Un tiebreak commencé fort par Mulhouse avec les quatre premiers points puis huit des dix premiers. Un matelas de six longueurs qui a un temps vacillé mais ce sont bien les Alsaciennes qui s’imposent au bout du suspense (23-25, 25-14, 19-25, 25-22, 15-8) et reprennent la tête du championnat avec un point d’avance sur Béziers. Pour Vandoeuvre-Nancy, cette troisième défaite de suite les place au huitième rang.



VOLLEY - LIGUE A (F) / 14EME JOURNEE

Vendredi 18 décembre 2020

Venelles - Terville Florange : 3-1 (25-18, 28-26, 21-25, 26-24)



Samedi 19 décembre 2020

Chamalières - Saint-Raphaël : 3-1 (22-25, 26-24, 25-19, 25, 21)

Le Cannet - Istres : 3-0 (25-14, 25-23, 25-19)

Béziers - RC Cannes : 1-3 (16-25, 23-25, 25-21, 22-25)

Paris-Saint-Cloud - Nantes : 3-1 (25-21, 27-25, 21-25, 27-25)

Mougins - France Avenir 2024 : 2-3 (20-25, 25-21, 25-14, 18-25, 13-15)



Dimanche 20 décembre 2020

Mulhouse - Vandoeuvre-Nancy : 3-2 (23-25, 25-14, 19-25, 25-22, 15-8)



Exempt : Marcq-en-Baroeul